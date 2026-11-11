Innovación financiera para la transición energética en Cuba, destaca el PNUD

Durante el encuentro se compartió información sobre dos iniciativas piloto del LIFE: el Proyecto de Financiamiento de Carbono para 2 GW de Energía Solar Fotovoltaica en Cuba y el Fondo de Fomento de la Transición Energética

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba destacó la realización de un evento celebrado en el marco de la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) sobre innovación financiera para la transición energética cubana, con dos iniciativas piloto del Laboratorio de Innovación Financiera y Energía (LIFE).

En la publicación en la red social Facebook el organismo se refirió al evento celebrado en la COP31 que se tituló «Innovación financiera para acelerar la transición energética de Cuba: de la innovación a la inversión, ampliando soluciones a través del Laboratorio de Innovación Financiera y Energía (LIFE)».

Los participantes abordaron el papel de la innovación financiera en la movilización de recursos para las prioridades de la transición energética, en contextos donde persisten limitaciones para acceder al financiamiento.

En el evento participaron Rudy Montero Mata, viceministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma); Elaine Moreno, directora en el Ministerio de Energía y Minas; y Ulises Fernández, especialista principal en la Unidad Técnica para los Mercados de Carbono.

Asistieron también Laura Muñoz, líder de inversión regional para África Oeste y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital (UNCDF), y Monserrat Xilotl, líder del equipo regional de Medio Ambiente y Energía del PNUD en América Latina y el Caribe.

El LIFE fue establecido por entidades nacionales con apoyo del PNUD como plataforma para identificar, incubar, probar y ampliar soluciones innovadoras de financiamiento vinculadas con la transición energética.

Durante el encuentro se compartió información sobre dos iniciativas piloto del LIFE: el Proyecto de Financiamiento de Carbono para 2 GW de Energía Solar Fotovoltaica en Cuba y el Fondo de Fomento de la Transición Energética.

El primero busca movilizar financiamiento climático anticipado mediante créditos de carbono de alta integridad; el segundo fue concebido para movilizar y canalizar recursos públicos, concesionales y privados hacia inversiones estratégicas en este ámbito.

En los debates se destacaron los retos y modos de manejo de riesgos para implementar soluciones de transición energética en el contexto cubano, especialmente las que favorezcan una transición justa, accesible y con impacto social.

Esas soluciones deben atender las necesidades más urgentes de las personas, como el acceso al agua potable, la atención médica, las viviendas y la transportación básica.