La segunda epidemia de ébola más mortífera del mundo golpea a la República Democráctica del Congo

Se trata de la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la RDC y la segunda más mortífera a nivel global

La epidemia abarca 67 zonas de salud en ocho de las 26 provincias del país.

La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) superó la barrera de los 11 000 casos confirmados, incluidos 5 387 muertos, informaron las autoridades congoleñas este miércoles.

Según el último informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con datos recabados hasta el 9 de noviembre, se han registrado 11 042 infecciones y el brote presenta “una tasa de letalidad del 48,8 %”. El reporte añade que 2 990 pacientes se han recuperado y otros 651 se encuentran hospitalizados o en aislamiento. La tasa de seguimiento de contactos se sitúa en el 79,7 %, según señalaron las autoridades sanitarias.

Las provincias orientales de Ituri, epicentro del brote, y Kivu del Norte son los territorios más afectados, con el 57,7 % y el 32,7 % de los nuevos casos registrados el 9 de noviembre, respectivamente.

La epidemia abarca 67 zonas de salud en ocho de las 26 provincias del país: además de Ituri y Kivu del Norte, el brote alcanza a Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Sur, Ubangui del Sur y Ubangui del Norte.

Se trata de la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la RDC y la segunda más mortífera a nivel global, solo superada por el brote de África Occidental de 2014-2016, que infectó a más de 28 600 personas y causó más de 11 000 muertes.

Muchas muertes han ocurrido fuera de los centros de tratamiento. La detección tardía, el conflicto y la sobrecarga de los servicios de salud han provocado una propagación más rápida del virus que en brotes anteriores.

Con casos reportados en África Oriental, Central y Occidental, el brote presenta la mayor extensión geográfica de cualquier epidemia de ébola registrada en el continente hasta la fecha.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que iniciaron ensayos de fase 1 en humanos y se han mostrado seguras, aunque su desarrollo podría llevar varios meses.