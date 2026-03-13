Irán niega destrucción de su Armada por parte de Estados Unidos

Las fuerzas iraníes mantienen operaciones estratégicas con misiles y drones por tierra, mar y aire

Irán anunció el día 2 de marzo el cierre del Estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a cualquier buque que intente cruzarlo.

El subcomandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Akbarzadeh, negó hoy las afirmaciones de Washington sobre la supuesta destrucción de las fuerzas navales y aéreas iraníes.

Según divulgaron medios iraníes, el oficial cuestionó las declaraciones estadounidenses al señalar que, de ser ciertas, el estrecho de Ormuz no permanecería cerrado al tránsito marítimo.

Akbarzadeh afirmó que las fuerzas iraníes mantienen operaciones estratégicas con misiles y drones por tierra, mar y aire, y reiteró que Teherán conserva el control de esa vía marítima clave para el comercio energético mundial.

El jefe militar también aseguró que Estados Unidos y sus aliados no lograron sus objetivos en la región, pese a la muerte de altos mandos iraníes durante los ataques recientes.

Respecto al mercado energético, advirtió que los precios del petróleo podrían seguir aumentando si persiste la actual escalada militar.

Irán anunció el día 2 de marzo el cierre del Estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a cualquier buque que intente cruzarlo, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Tras esa decisión, los precios internacionales del crudo registraron un fuerte aumento y se aproximaron a los 100 dólares por barril, pese a la liberación de reservas estratégicas por la Agencia Internacional de Energía.