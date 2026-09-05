Jane Fonda sin miedo a Donald Trump

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Llena de energía, pero dispuesta a recordar y a emocionarse, la actriz estadounidense Jane Fonda recibió uno de los Premios DVF en el Festival de Cine de Venecia, que la diseñadora Diane von Furstenberg entrega anualmente a grandes mujeres.



También fueron homenajeadas en el Teatro Goldoni la Primera Ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; la fotoperiodista Lynsey Addario; la fundadora y directora ejecutiva de Food4Education, Wawira Njiru; y la escritora y activista Giséle Pelicot.



“Tenía 33 años”, dijo a los periodistas Jane Fonda antes de la ceremonia, “cuando me convertí en activista, y mi vida anterior me parecía una tontería. Sé lo que es ser odiada; da miedo, pero nunca me he sentido sola y nunca me he rendido”.



¿Miedo a Trump? “No”, respondió de inmediato, “sé que muchos tienen miedo, pero la gente está cambiando de opinión; ni siquiera a los ‘MAGA’ les gusta el caos. Tengo esperanza, lo que me da la fuerza para actuar, no el optimismo de quienes lo ven todo como algo hermoso”.



Y sus pensamientos se dirigen a la política y las elecciones presidenciales. Para Fonda, “es demasiado pronto para pensar en candidatos, pero espero una nueva generación de senadores que no piensen en sí mismos, sino en las próximas siete generaciones”.



Para la actriz, la atención pública mundial debe centrarse en el clima, pero también en las concentraciones de poder. “Debemos regular la inteligencia artificial”, enfatizó, “de lo contrario habrá un ‘Armagedón del desempleo”.



Europa está haciendo grandes esfuerzos en este sentido.



No crean en la “nueva energía nuclear», es una mentira: las centrales eléctricas pequeñas cuestan lo mismo que las grandes, y las emisiones siguen ahí. Y no compren GNL, es peligroso”, advirtió.



Respecto a Hollywood, también se opone rotundamente a la fusión propuesta entre Paramount Skydance y Warner Bros., “que Ted (su exmarido Ted Turner, fundador de CNN) jamás habría aceptado”.



Expresa su total solidaridad con su colega Mark Ruffalo, acusado de antisemitismo por su oposición a los planes de Larry Ellison, cuya empresa Oracle tiene vínculos con el ejército israelí.



“Oponerse a la fusión”, señaló Fonda, “es oponerse a Trump. Le tiene manía al cine porque tiene narradores que pueden mostrar cómo las cosas pueden ser diferentes”.



Finalmente, un homenaje a la escritora y activista Gloria Steinem, fallecida en las últimas horas: “Sabía que estaba muy enferma. Me dijo que no es que las mujeres seamos moralmente superiores a los hombres, sino que simplemente no tenemos ninguna masculinidad que demostrar. Eso es muy profundo. Era mi amiga y me dio un valor enorme. Siempre me sentí segura con ella”.





