Kits solares benefician a niños espirituanos con padecimientos especiales (+fotos)

Se han instalados sistemas fotovoltaicos con 2 kilowatts de potencia en las viviendas de seis infantes del territorio

No sabíamos las condiciones de las viviendas, pero gracias al equipo de trabajo buscamos las soluciones para cada caso.

Ilian Raphael Triana Calzada, con tan solo dos años de vida, se encuentra ventilado en el Hospital Pediátrico José Martí, de Sancti Spíritus. Su familia busca alternativas para llevarlo a casa lo antes posible, pero para cumplir ese anhelo necesita respaldo energético ante los fuertes apagones que vive el país.

“Me llamaron sobre las seis de la tarde desde la Empresa Eléctrica, confirmaron la dirección particular del Ilian y me pidieron estar en la casa ─explica a Escambray Yaneisy Rodríguez, abuela del menor─. Por una indicación del ministro de Salud, mi nieto se beneficiaría con un kit solar.

“Yo pensé que los especialistas vendrían para ver las condiciones del lugar, pero nunca que instalarían el mismo día el equipamiento. Cuando llegaron, bajo un aguacero, comenzaron a trabajar y a las nueve de la noche estaba listo. Nuestra familia está agradecida, es un gran paso de avance para que el pequeño vuelva al hogar”.

Parte del equipo de montaje en El Guineo, Fomento, con la familia de una menor beneficiada.

Como Ilian, en la cabecera provincial, otros cinco niños espirituanos fueron beneficiados: uno en Cabaiguán, dos en Fomento y dos en Yaguajay.

Un equipo joven y comprometido de la empresa eléctrica espirituana fueron los encargados del montaje de los kits. Sus edades no sobrepasan los 35 años, pero ante la sensibilidad de la tarea encomendada, trabajaron sin descanso para concluirla. Jorge, Luis Alberto, Álvaro, Orisbel, Maikel y Kemel son los héroes de los niños beneficiados y sus familias.

Kemel Díaz Ramírez, especialista de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Inversiones de la Empresa Eléctrica, comenta que para el montaje acudieron sin pensarlo. “Nos dieron la dirección de los niños, contactamos a la familia y lo antes posible estuvimos allí para instalarlos. No sabíamos las condiciones de las viviendas, pero gracias al equipo de trabajo buscamos las soluciones para cada caso”.

Seis niños de la provincia, con padecimientos especiales, fueron beneficiados con sistemas solares.

Por su parte, Reinier Hernández García, director de la UEB, declara que hasta ahora solo han sido instalados estos seis sistemas solares y se prevé que aumente el número de beneficiados. “Estamos a disposición de Salud”, dijo.