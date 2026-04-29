Más salud en este abril para la Pediatría en Sancti Spíritus (+fotos)

La jornada centra la mirada en las buenas prácticas de atención a la población infantil e incluye la socialización de más de una veintena de investigaciones

La jornada Un abril por la Pediatría está dedicada a los 50 años del inicio de esta especialidad en Sancti Spíritus. (Foto: Arelys García/Escambray)

Con miras a promover valores de cuidados y prevención y actualizar conocimientos acerca de relevantes temáticas relacionadas con la salud infantil, se desarrolla en Sancti Spíritus la Segunda Jornada Un Abril por la Pediatría Cubana, desde el primero y hasta el 30 de este propio mes.

La doctora Anaisy Camacho Rodríguez, especialista de primer grado en Pediatría, al frente del Departamento de Docencia en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, resaltó la importancia de la jornada, dedicada a los 50 años del inicio de esta especialidad en el territorio, hoy con un desempeño sobresaliente en la formación de sus recursos humanos y en el alto nivel científico de sus profesionales.

La agenda teórica comprende la presentación de más de una veintena de investigaciones relacionadas con el triángulo de evaluación pediátrica, la alimentación complementaria en el menor de un año, la hidratación en Pediatría, las modificaciones de la anatomía-fisiología del sistema respiratorio y la enfermedad diarreica.

La agenda teórica comprende la presentación de más de una veintena de investigaciones. (Foto: Facebook)

El intercambio de conocimientos y experiencias innovadoras contempla temas como la tuberculosis en la edad pediátrica, la sinovitis transitoria de cadera, el codo de niñera, los exámenes microbiológicos pediátricos, sepsis pediátrica, hepatitis en la infancia, el POCUS (Point-of-Care-Ultrasound, por sus siglas en inglés) o Ecografía en el Punto de Atención en el recién nacido y las lesiones no intencionales (accidentes).

Según la responsable del Departamento de Docencia en el Pediátrico espirituano, asuntos actualizados sobre las quemaduras en el niño, el sangramiento digestivo, el diagnóstico y tratamiento de la hemofilia también se incluyen en el temario de la jornada.

Camacho Rodríguez destacó la participación conjunta en esta socialización de saberes de profesores del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y del Pediátrico espirituano, además de residentes y estudiantes de Medicina y Enfermería.

Pacientes, profesionales y personal de la salud comparten durante la celebración este 17 de abril del Día Mundial de la Hemofilia. (Foto: Facebook)

Un abril por la Pediatría abre sus puertas, también, al Colegio Universitario con alumnos del duodécimo grado vinculados a esta modalidad formativa de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, con la cual se busca ampliar las motivaciones de estos jóvenes a ingresar en las carreras de Medicina, Enfermería, Sistemas de Información en Salud e Higiene y Epidemiología.

La jornada cerrará el 30 de abril con un homenaje póstumo a los doctores Luis Sáenz Darias, padre de la especialidad pediátrica en la provincia, y la doctora Ernestina Reyes Navarro, fundadora de la Nefrología Pediátrica en Sancti Spíritus.

Bajo el lema Un mes, un país, una sola Pediatría, herederos de una tradición de humanismo, esta segunda jornada nacional busca promover, desde la ciencia, maneras innovadoras de hacer que redunden en la calidad de la atención y la protección de la salud infantil en Cuba.