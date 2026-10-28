El mundo volvió a decir NO al bloqueo contra Cuba (+post)

El resultado de este año tiene un significado especial para el pueblo cubano, que sufre el efecto directo y diario de las medidas de bloqueo, la política de asfixia y el castigo colectivo impuestos por el gobierno de los Estados Unidos

Contundente victoria de Cuba en la ONU.

La amplia mayoría de la comunidad internacional volvió a condenar el ilegal y criminal bloqueo estadounidense contra Cuba a pesar de las mentiras y las presiones del gobierno de EE.UU.

El resultado obtenido en la votación de nuestra resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye una nueva y contundente victoria de Cuba.

La amplia mayoría de la comunidad internacional apoyó nuevamente nuestro reclamo de justicia frente a la ignominia que representa el bloqueo de los Estados Unidos, reforzado a niveles sin precedentes en los últimos meses.

📽️ I Revive el momento en el que 130 países demuestran su apoyo a Cuba en contra del bloqueo genocida de EE.UU. #CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí! https://t.co/bIIZf9mYGk — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) October 28, 2026

El resultado de este año tiene un significado especial para el pueblo cubano, que sufre el efecto directo y diario de las medidas de bloqueo, la política de asfixia y el castigo colectivo impuestos por el gobierno de los Estados Unidos.

A favor: 130

En contra: 17

Asbtención: 25