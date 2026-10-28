El mundo volvió a decir NO al bloqueo contra Cuba (+post)

La amplia mayoría de la comunidad internacional volvió a condenar el ilegal y criminal bloqueo estadounidense contra Cuba a pesar de las mentiras y las presiones del gobierno de EE.UU.
El resultado obtenido en la votación de nuestra resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye una nueva y contundente victoria de Cuba.
La amplia mayoría de la comunidad internacional apoyó nuevamente nuestro reclamo de justicia frente a la ignominia que representa el bloqueo de los Estados Unidos, reforzado a niveles sin precedentes en los últimos meses.
📽️ I Revive el momento en el que 130 países demuestran su apoyo a Cuba en contra del bloqueo genocida de EE.UU. #CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí! https://t.co/bIIZf9mYGk— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) October 28, 2026
El resultado de este año tiene un significado especial para el pueblo cubano, que sufre el efecto directo y diario de las medidas de bloqueo, la política de asfixia y el castigo colectivo impuestos por el gobierno de los Estados Unidos.
A favor: 130
En contra: 17
Asbtención: 25
Mientras se realizaba esta votación desde puertos norteamericanos están saliendo alimentos, medicinas, combustible y demás productos rumbo a Cuba, como promedio 3.61 millones/día sin contar todo lo q se envía vía agencia y lo q llevan los cubanos x avión. No entiendo ese bloqueo!!?? O lo q duele es no tener acceso a préstamos de USA, pero tampoco China les presta, ni Rusia, ni Japón, ni Alemania, ni el Club de Paris y Cuba no se queja de ese “bloqueo “