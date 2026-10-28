El mundo volvió a decir NO al bloqueo contra Cuba (+post)

El resultado de este año tiene un significado especial para el pueblo cubano, que sufre el efecto directo y diario de las medidas de bloqueo, la política de asfixia y el castigo colectivo impuestos por el gobierno de los Estados Unidos

Cubadebate

28 octubre, 2026 - 1:13pm

Contundente victoria de Cuba en la ONU.

La amplia mayoría de la comunidad internacional volvió a condenar el ilegal y criminal bloqueo estadounidense contra Cuba a pesar de las mentiras y las presiones del gobierno de EE.UU.

El resultado obtenido en la votación de nuestra resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye una nueva y contundente victoria de Cuba.

La amplia mayoría de la comunidad internacional apoyó nuevamente nuestro reclamo de justicia frente a la ignominia que representa el bloqueo de los Estados Unidos, reforzado a niveles sin precedentes en los últimos meses.

El resultado de este año tiene un significado especial para el pueblo cubano, que sufre el efecto directo y diario de las medidas de bloqueo, la política de asfixia y el castigo colectivo impuestos por el gobierno de los Estados Unidos.

A favor: 130

En contra: 17

Asbtención: 25

El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba existe y tantas miradas no pueden estar equivocadas.

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Cubadebate

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Comentario

  1. El Furri
    28 octubre, 2026 at 13:51

    Mientras se realizaba esta votación desde puertos norteamericanos están saliendo alimentos, medicinas, combustible y demás productos rumbo a Cuba, como promedio 3.61 millones/día sin contar todo lo q se envía vía agencia y lo q llevan los cubanos x avión. No entiendo ese bloqueo!!?? O lo q duele es no tener acceso a préstamos de USA, pero tampoco China les presta, ni Rusia, ni Japón, ni Alemania, ni el Club de Paris y Cuba no se queja de ese “bloqueo “

    Responder

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