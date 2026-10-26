La gran pantalla agasaja las cinco décadas de La Sierpe

Proyección de audiovisuales contemporáneos, clásicos y experimentales se suma a las celebraciones por el cumpleaños del municipio más joven de Cuba

El Cine Las Villas, erigido a la sombra de los edificios espigados hace cinco décadas para resguardar a la vecindad que le dio vida a La Sierpe, se iluminará esta semana con propuestas de lujo.

“El Centro Provincial de Cine se suma a la programación que honra el aniversario de ese municipio con la proyección de audiovisuales de factura nacional: contemporáneos, clásicos y experimentales”, declaró a Escambray, Esther Lidia González Morales, al frente de esa institución.

De acuerdo con la programación, se abrirán las puertas del céntrico local sierpense el día 27 de octubre con el largometraje documental Mijaín, dirigido por Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Villar. Mediante testimonios diversos se descubre la vida de quien porta con orgullo cinco triunfos olímpicos.

Una programación diversa será puesta a disposición de los vecinos de La Sierpe.

Mientras, para el miércoles, se ha diseñado la proyección del reciente estreno nacional Calle 232, de Rudy Mora, que resulta una verdadera crónica a uno de los problemas sociales más acuciantes de la Cuba actual: el envejecimiento de la población y el rol de los cuidadores.

“Los últimos dos días se han reservado para la versión restaurada de Las Aventuras de Juan Quin Quin, específicamente el jueves 29. Con esta propuesta se honra, además, el centenario de su director Julio García Espinosa. Y, para el cierre de la jornada de celebración, proyectaremos Neurótica anónima, la más reciente producción del reconocido artista Jorge Perugorría, ahora en función de director”.

En declaraciones de la directiva, se anunció que una programación similar llegará, próximamente, al resto de los municipios espirituanos, siempre que se garanticen alternativas para respaldar el servicio eléctrico en las instituciones.

En las últimas semanas, en Sancti Spíritus se ha constatado un resurgir del Centro Provincial de Cine no solo con la iluminación de su pantalla central: el Conrado Benítez, sino con llevar producciones audiovisuales tanto de factura nacional como foráneas hasta instituciones educativas y de barrios.