Emprendimiento familiar suma al desarrollo local en Sancti Spíritus (+fotos)

La capacidad de producción es de mil litros diarios, aseveró Ulloa León, y los primeros lotes comenzaron a salir al mercado, con prioridad para los establecimientos de este territorio

La nueva bebida ve la luz a partir de producciones cooperadas que garantizan el flujo de surtidos y la estabilidad del proceso. (Fotos: Oscar Alfonso/ ACN)

La salida al mercado del ron refino Don Gener corona la materialización de otro de los proyectos de la familia Ulloa León para potenciar el desarrollo local en el municipio Taguasco de la provincia de Sancti Spíritus.

Formulada en el laboratorio y bodega de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) familiar y amparada en su marca registrada Gran Cubaya, la nueva bebida ve la luz a partir de producciones cooperadas que garantizan el flujo de surtidos y la estabilidad del proceso, y que tienen un sustento importante en la implementación de las 176 medidas aprobadas recientemente en Cuba.

«El ron refino que lleva por nombre Don Gener en honor a nuestro padre, la máxima inspiración de estos emprendimientos, tiene como base la fabricación de vinos iniciadas en 2022, en una pequeña minindustria en nuestra casa y con surtidos provenientes de un viñedo creado para ello», refirió a la Agencia Cubana de Noticias Jorge Ulloa León, formulador de la bebida.

«Cuando el panorama económico de la nación se complejizó, perdimos las materias primas bases, sobre todo el azúcar, con las que obteníamos los vinos, vino seco, vinagre, conservas de guayaba y otros alimentos», dijo, «de ahí que proyectamos la manera de producir nuestra propia melaza para los alcoholes y otros renglones, pero nos fue denegado el proyecto porque como mipyme no podíamos tener tierras para cultivar la caña».

«Con las nuevas medidas», subrayó, «establecimos contratos cooperados con entidades productoras de alcohol derivado de la miel de caña de azúcar y con los suministros en la pequeña industria familiar, formulamos el refino Don Gener, un ron con 34 grados de alcohol que por ahora envasamos en pomos plásticos de 750 mililitros y un litro, teniendo siempre en cuenta el pedido del cliente».

Hoy la capacidad de producción es de mil litros diarios, aseveró Ulloa León, y los primeros lotes comenzaron a salir al mercado, con prioridad para los establecimientos de este territorio, donde existe un considerable número de emprendimientos relacionados con la actividad gastronómica, y también se distribuyen hacia otros territorios de la provincia.

El ingeniero químico de profesión y líder de la mipyme Gran Cubaya argumentó que, con todas las certificaciones actualizadas, hoy laboran para lograr un suministro estable de materias primas, principalmente de alcohol, lo que les permitiría ampliar la gama de formulaciones.

«Teniendo en cuenta las capacidades de nuestra bodega y el óptimo uso de los toneles de roble, pensamos ya en un ron añejo y en otra bebida ligera de gran aceptación como la crema de vie, todo lo cual apunta al desarrollo local», acotó.

En este sentido, agregó, las pretensiones incluyen reanimar El Pollito, centro gastronómico que años atrás ganó fama por la calidad de sus servicios y que en la actualidad está casi cerrado.

Del gen emprendedor de la familia Ulloa León, nació hace unos meses un jardín de flores, un viejo anhelo de los taguasquenses que hoy tienen a mano con qué honrar a sus fallecidos, realizar adornos florales y regalarle rosas, gladiolos y otras especies a quienes deseen; mientras, próximamente estará consolidado un proyecto de plantas medicinales, con cultivos en desarrollo, para favorecer la producción de medicamentos.

Bajo la marca Gran Cubaya, los vinos de la familia Ulloa León han participado en certámenes nacionales y foráneos donde han recibido el reconocimiento por su calidad.