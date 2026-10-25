Una vida de servicio al Poder Popular en Sancti Spíritus

La trayectoria de Ignacio Pérez González es la de un funcionario de carrera que ha servido a las instituciones locales desde distintos frentes

Ignacio Pérez González (en primer plano) emerge como ejemplo de consagración y profesionalidad. (Foto: Facebook)

En Sancti Spíritus, el nombre de Ignacio Pérez González está indisolublemente ligado al quehacer del Poder Popular. Su trayectoria es la de un funcionario de carrera que ha servido a las instituciones locales desde distintos frentes, desde la secretaría de la Asamblea Municipal hasta la promoción del desarrollo económico del territorio.

A comienzos de la década de 2010, Pérez González se desempeñaba como secretario de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Sancti Spíritus. En este rol, era la cara visible de la institución ante la población y los medios, una responsabilidad que asumió con dedicación y sentido del deber. Su labor contribuyó a fortalecer el vínculo entre el gobierno local y los ciudadanos, en un período de transformaciones para las estructuras del Poder Popular en el país.

Con el tiempo, su labor dentro del entramado gubernamental espirituano evolucionó hacia áreas estratégicas para el desarrollo del territorio. Para la década de 2020, ya no aparecía como secretario de la Asamblea, sino como director de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Relaciones Internacionales en el Gobierno Provincial de Sancti Spíritus. Desde este nuevo cargo, se ha convertido en un actor clave para la economía local, explicando a la población y a los medios las estrategias de la provincia para atraer inversiones y consolidar las exportaciones. Su gestión ha estado marcada por la comunicación clara y el compromiso con el desarrollo económico del territorio.

El punto más alto de su reconocimiento público llegó en el marco de las celebraciones por el aniversario 512 de la Villa del Espíritu Santo. En la sesión solemne de la Asamblea Municipal, en el año del 50 aniversario de la creación de las asambleas municipales del Poder Popular, a Ignacio Pérez González se le concedió la Llave de la Ciudad. Este galardón, entregado por la máxima autoridad local, es un símbolo del aprecio de su pueblo y un testimonio de una vida de servicio dedicada a las instituciones del Poder Popular en Sancti Spíritus.

La Llave de la Ciudad no solo reconoce una carrera administrativa, sino también la entereza de un funcionario que ha sabido adaptarse a los tiempos y asumir nuevas responsabilidades sin perder el contacto con la gente. Desde la secretaría de la Asamblea hasta la promoción económica, Pérez González ha sido un puente entre las instituciones y la ciudadanía, explicando procesos complejos con un lenguaje accesible y mostrando resultados concretos.

En un contexto donde la gestión local enfrenta desafíos significativos, la figura de Ignacio Pérez González emerge como ejemplo de consagración y profesionalidad. Su historia es la de muchos cuadros que, desde el anonimato o la visibilidad, construyen el día a día del Poder Popular.

Sancti Spíritus reconoce así a uno de sus hijos más dedicados, un espirituano que ha hecho de su trabajo una forma de servicio a la comunidad.