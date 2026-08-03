La paradoja del coloso norteamericano

Lo que empezó como una operación de apoyo a Israel se ha convertido en una guerra de desgaste que el imperio enfrenta directamente contra la República Islámica

Ilustración: Avilarte

Nunca, en sus 2 500 años de historia, el espíritu persa se había visto desafiado por una potencia tan arrogante y, a la vez, tan torpe. Que Estados Unidos creyera que podría doblegar a Irán en cinco días no fue un error de cálculo militar; fue un pecado de soberbia histórica, monumental como el que cometió Alejandro al incendiar Persépolis y estéril como el que hizo creer a los mongoles que habían borrado a Persia del mapa.

Pero la historia, esa maestra cruel, tiene una memoria de hierro: los persas nunca se han caracterizado por perder, no porque no hayan conocido la derrota, sino porque han hecho de la supervivencia un arte. Alejandro arrasó sus ciudades, pero Persia siguió hablando persa; los árabes impusieron su fe, pero Persia la reconfiguró a su imagen y semejanza; los otomanos y los británicos mordieron sus fronteras, pero el alma de la meseta se mantuvo intacta.

Este no es un dato erudito para académicos ociosos; es la clave de bóveda para entender por qué, hoy, el estrecho de Ormuz se ha convertido en la navaja estratégica con la que Teherán está desangrando la economía global. Porque cuando el 28 de febrero de 2026 los misiles estadounidenses e israelíes asesinaron a Alí Jameneí no solo mataron a un líder; despertaron a un gigante dormido que, con un movimiento calculado, cerró el grifo del 25 por ciento del petróleo mundial y el 20 por ciento del gas natural licuado, para demostrar que el poder real no está en los portaaviones, sino en el cuello de botella por donde respira el mundo.

¿Y qué queda de aquella promesa arrogante de la inteligencia norteamericana que aseguraba una guerra ganada en cinco días? Hoy, varios meses después, la Agencia de Inteligencia de Defensa se retuerce en sus informes, admitiendo entre líneas que el programa nuclear iraní apenas ha retrocedido seis meses y que las reservas de uranio ya habían sido movidas antes de los bombardeos.

La operación Epic Fury se ha convertido en un pozo sin fondo, una pesadilla logística que ni Marco Rubio se atreve a justificar con pruebas, calificando cualquier evaluación sobre las armas de destrucción masiva como “irrelevante”. Pero aquí no se trata solo de inteligencia fallida, sino de un patrón de conducta enfermizo porque Estados Unidos no sabe firmar un memorando de paz sin romperlo al día siguiente.

El acuerdo de Islamabad, firmado el pasado junio, ya es polvo en el viento, violado por el cerco naval reinstaurado por Trump. Y antes de ese, el acuerdo de El Cairo, asesinado por la presión de Washington; y antes, el JCPOA, aquel pacto nuclear de 2015 que Trump destrozó con un tuit en 2018, solo porque sí. Es una danza macabra: Irán tiende la mano, Estados Unidos la golpea con un puño estadounidense; Irán busca una salida diplomática, Washington le cierra la puerta y prende fuego a la casa.

En una cultura milenaria donde el agravio se esculpe en piedra y la desconfianza se hereda de padres a hijos, esta coreografía solo alimenta una certeza letal: con Washington no hay trato posible, solo hay treguas momentáneas mientras se recargan los misiles.

El origen de esta hecatombe, sin embargo, es aún más grotesco. Estados Unidos entró en este fregado para salvar a Israel de la guerra de Gaza que comenzó en octubre de 2023, pero la operación Midnight Hammer se le fue de las manos y, cual aprendiz de brujo, Washington terminó adueñándose del conflicto hasta convertirse en el beligerante principal.

Lo que debía ser un apoyo logístico se transformó en una guerra de desgaste directa, con más de 900 objetivos bombardeados en suelo iraní y una Quinta Flota que, por primera vez en décadas, ha tenido que retirarse del golfo Pérsico con el rabo entre las piernas.

Esa es la paradoja del coloso norteamericano: ha disparado todos sus cañones y, a cambio, solo ha cosechado la pérdida de su hegemonía porque el poder no se mide en bombas lanzadas, sino en capacidad de imponer voluntad, y hoy, en el Golfo, la voluntad la impone la República Islámica, que ha minado las aguas, ha abordado buques mercantes y ha establecido un nuevo protocolo de tránsito que desafía abiertamente el derecho marítimo internacional.

Trump, en su infinita avidez, quiso cobrar un peaje del 20 por ciento a todo barco que pasara por Ormuz, una idea tan descabellada que hasta Lula da Silva la calificó de piratería, y la comunidad internacional la fulminó en la ONU. Y así, entre marchas atrás, contradicciones y declaraciones grandilocuentes, el presidente estadounidense navega sin brújula, creyendo que está jugando al póker en algún casino de Las Vegas con un adversario en bancarrota cuando, en realidad, se sienta frente a un ajedrecista que ha visto caer a faraones, césares, zares y sultanes.

El pensamiento de Trump es el reflejo de una potencia que ha perdido el norte: cree que el régimen iraní se romperá “desde arriba” con un alto el fuego, pero no hay ni un solo indicio de que los ayatolás vayan a claudicar; cree que la presión máxima doblegará al pueblo persa, pero lo único que consigue es reforzar ese espíritu de resistencia que ha sobrevivido a invasiones, cruzadas y bloqueos.

Irán no lucha por ganar en el sentido occidental de la palabra; no busca una rendición en un barco de guerra, ni una firma en un tratado humillante. Irán lucha para no perder, para desgastar al enemigo hasta que el costo de la guerra supere cualquier beneficio imaginable. Y en esa estrategia de supervivencia lenta, Estados Unidos se está desangrando en un estrecho caluroso, viendo cómo su hegemonía se escurre entre los dedos, minada por sus propios errores de inteligencia, por sus promesas rotas y por la arrogancia de un presidente que mide el éxito en titulares efímeros.

La lección final es tan antigua como la propia Persia: no se puede derrotar a un pueblo que ha hecho de la resistencia su credo y de la memoria su escudo. Alejandro quemó Persépolis, pero Persia sigue ahí; los mongoles arrasaron sus ciudades, pero Persia los asimiló; y ahora Trump lanza misiles, pero Persia, firme en Ormuz, espera.

El tiempo corre a favor del que sabe esperar, y en esta partida, los relojes de Washington se están quedando sin cuerda mientras los de Teherán marcan el compás de una historia que nadie, ni siquiera el imperio más poderoso, podrá detener.