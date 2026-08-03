Boxeador espirituano va hoy por bronce en Santo Domingo 2026

Alejandro Claro será rival del mexicano Christopher Santos en los 55 kg

Alejandro Claro tratará de colgarse la presea de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

Los cubanos Magda Massó, Alejandro Claro y Julio César La Cruz debutan hoy en la tarde en los cuartos de final del torneo boxístico de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Magda se medirá en la división femenina de los 57 kilos a la guatemalteca Jackelin Gálvez, Alejandro será rival del mexicano Christopher Santos en los 55 kg y Julio César se medirá con el puertorriqueño Ángel Rivera en los 90 kg.

La Cruz, bicampeón olímpico y quíntuple titular del mundo, busca alcanzar en Santo Domingo 2026 su cuarta corona centroamericana y caribeña.

La armada de boxeo cubana suma hasta este lunes cinco victorias en seis salidas al cuadrilátero del Pabellón de Combates del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de la capital dominicana.

El domingo triunfaron el subcampeón mundial en Taskent 2023 Fernando Arzola (+90 kg); Yunier Sorsano (70 kg) y solamente cayó la chica Erlis Cobas (65 kg).

Durante la cartelera inaugural del torneo boxístico del sábado, Cuba sumó tres triunfos en los puños de Keylor García; el subcampeón mundial de Tashkent 2023 Saidel Horta, y la muchacha Dayira Mesa.

Cuba llegó a la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al frente del medallero histórico por países en boxeo, con 109 oros, 21 platas y 25 bronces, por delante de Puerto Rico (26-30-52), Venezuela (25-24-54) y México (23-38-51).