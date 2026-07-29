Las transformaciones requieren cambio de mentalidad, aseguran expertos

El mundo de hoy es un mundo de mercado y es ahí donde tiene que enfrentarse la sobrevivencia del socialismo cubano

Profesionales cubanos de las ciencias económicas señalaron, desde su red, que para entender los 23 ejes y 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas se necesita cambiar la mentalidad, además de subrayar la importancia de que pongan al trabajador y al pueblo como centro de las metas o aspiraciones.

Desde esa plataforma, su promotora, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba continúa recepcionando ideas sobre tales medidas, que al decir de uno de sus miembros será tarea de titanes tratar de implementarlas todas en tiempo récord y con sincronía.

El mundo de hoy es un mundo de mercado y es ahí donde tiene que enfrentarse la sobrevivencia del socialismo cubano, en medio de la hostilidad y bloqueos del gobierno estadounidense, se ha dicho también.

Otra de las opiniones apuntan a que el Comercio Exterior, las empresas y territorios entiendan de una vez la necesidad de exportar y captar financiamiento externo.

Ello constituye una prioridad, al igual que alcanzar la credibilidad bancaria, lo cual presupone recuperar la autonomía y confiabilidad de este sistema y revisar la política monetaria.

Para algunos economistas esas dos propuestas encabezarían un primer bloque, en el que estarían además, todo lo relacionado con la recuperación de la matriz electroenergética, la producción de alimentos, la protección a la población más vulnerable, y el «blindaje» del sector de la salud con todos los medios disponibles.

También consideran como prioridades la gobernanza o gobernabilidad con respeto al pueblo, tocar con las manos sus problemas y preocupaciones, y sumar a esta batalla colosal por la supervivencia de la nación a las asambleas municipales del Poder Popular y las organizaciones de masas, todos en funciones.

A su vez varios especialistas alertan que las 176 medidas deben estar acompañadas o antecedidas de una amplia y eficaz comunicación social, de lo contrario no podrán ser entendidas o asimiladas su alcance por la población y los actores económicos, para lo cual, subrayan, se requiere un cambio de mentalidad pues los desafíos de hoy son complejos y difíciles aunque superables.