Parlamento cubano inicia sesión ordinaria con una amplia agenda legislativa

Durante la sesión, los diputados desarrollan una amplia agenda de trabajo que incluye la evaluación de la marcha de las proyecciones del Gobierno para 2026, con especial atención a las transformaciones económicas y sociales implementadas en los últimos meses

El Palacio de Convenciones de La Habana acoge hoy el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Fotos: Cubadebate)

Con la participación por videoconferencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó este miércoles, en el Palacio de Convenciones de La Habana, el VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Durante la sesión, los diputados desarrollarán una amplia agenda de trabajo que incluye la evaluación de la marcha de las proyecciones del Gobierno para 2026, con especial atención a las transformaciones económicas y sociales implementadas en los últimos meses.

Como parte del orden del día, los diputados recibirán una información presentada por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, sobre la situación actual y el escenario internacional con relación a Cuba.

Asimismo, examinarán la ejecución del presupuesto del Estado correspondiente al primer semestre del año y conocerán el informe de liquidación del presupuesto de 2025, acompañado del dictamen elaborado por las comisiones parlamentarias.

La agenda contempla, además, el análisis y la aprobación de importantes proyectos legislativos, entre ellos las leyes de Tierras Agropecuarias y Forestales, Organización de la Administración Central del Estado, Vivienda, Código de Trabajo y Sistema de Identidad Personal y Domicilio.

Los diputados también someterán a ratificación los decretos leyes aprobados por el Consejo de Estado durante el período transcurrido entre sesiones.

El VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura sesiona en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la participación presencial de los diputados de La Habana y la asistencia, mediante videoconferencia, de los parlamentarios del resto de las provincias del país y del municipio especial Isla de la Juventud.

Parlamento cubano valida la elección de diez nuevos diputados para cubrir vacantes

La Asamblea Nacional del Poder Popular validó este miércoles la elección de diez nuevos diputados para cubrir las vacantes existentes en igual número de municipios del país, durante el VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura.

La incorporación de los nuevos parlamentarios se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral, que dispone que, ante la ocurrencia de una vacante definitiva en el cargo de diputado, la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente elige al sustituto para completar el mandato.

Tras la validación por el Parlamento, los nuevos diputados quedan incorporados a la Asamblea Nacional del Poder Popular con todos los derechos y deberes inherentes a su condición de representantes del pueblo.

Cuando un cargo de diputado queda vacante de forma definitiva, el Consejo de Estado dispone la elección del sustituto en el municipio correspondiente, y la Asamblea Municipal del Poder Popular elige al nuevo diputado para completar el mandato. Una vez concluido ese proceso, la Asamblea Nacional del Poder Popular valida la elección y los nuevos parlamentarios toman posesión de sus cargos.

Agravado contexto político internacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el contexto político internacional en el que la Revolución Cubana defiende y representa los intereses del pueblo “se ha agravado significativamente”, al intervenir sobre la situación actual y el escenario internacional con relación a Cuba.

Al iniciar su comparecencia, el canciller destacó que el reciente discurso pronunciado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el pasado 26 de Julio, así como el debate celebrado el 7 de julio en la Asamblea General de las Naciones Unidas, evidenciaron —según expresó— el carácter del bloqueo y la política de Estados Unidos contra Cuba.

Rodríguez subrayó además el papel desempeñado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, la Comisión de Relaciones Internacionales y los diputados en el ejercicio de la acción exterior del Estado cubano y en el desarrollo de la política exterior del país.

En su intervención, sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos “ha tomado la decisión de quebrantar y destruir el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los pilares que, durante más de 80 años, han guiado las relaciones entre los Estados sobre la base del respeto a la soberanía y a la igualdad soberana”.

El ministro afirmó que Washington ha recurrido a la intimidación, la coerción, las medidas coercitivas unilaterales, los aranceles comerciales y la fuerza militar para imponer su voluntad, y señaló que esa conducta responde a una doctrina que calificó como una “paz por vía de la fuerza”.

Asimismo, criticó un reciente informe del Departamento de Estado sobre Cuba, al que describió como “superficial, mezquino e inconsistente” y dirigido a presentar a la Isla como una amenaza para Estados Unidos y a desacreditar las expresiones de solidaridad con Cuba.

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que ese informe también busca “criminalizar la simpatía por la Revolución cubana” y las causas que esta defiende, entre ellas la justicia social, los derechos civiles, la lucha contra el racismo, el sionismo, la guerra y la opresión. Sostuvo que cuestiona el derecho de Cuba a defenderse de la agresión imperialista, ataca la labor solidaria y humanista desarrollada por el país en diversas regiones del mundo y condena su contribución internacionalista a favor de la liberación de los pueblos africanos y la lucha contra el apartheid.

Rodríguez aseguró que, para Estados Unidos, Cuba constituye “un peligro por su ejemplo, su resistencia, su dignidad y su obra de justicia social”.

En ese contexto, evocó unas palabras del expresidente mexicano, pronunciadas en julio de 2021, cuando afirmó que, independientemente de las posiciones sobre la Revolución cubana y su gobierno, el pueblo cubano “merece el premio de la dignidad” por haber resistido durante décadas sin someterse. También recordó que López Obrador propuso entonces que Cuba fuera considerada “patrimonio de la humanidad” por constituir un ejemplo de resistencia.

Rodríguez afirmó que el endurecimiento de la política estadounidense contra Cuba responde, además, a intereses que buscan revertir el proceso revolucionario y sostuvo que la actual estrategia de Washington persigue provocar sufrimiento en la población para propiciar un cambio de sistema político.

En ese sentido, aseguró que la conducta agresiva de Estados Unidos ha permitido reforzar “al extremo” la guerra económica contra Cuba, intensificar el cerco energético, restringir las posibilidades de interacción con otros países y avanzar en acciones dirigidas a aislar a Cuba de la economía internacional. Rechazó, además, las afirmaciones de que el país no enfrenta un cerco energético y calificó de falsas esas aseveraciones.

El canciller calificó el escenario internacional como “muy peligroso” y recordó palabras del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunciadas el pasado 26 de julio, cuando afirmó que “Cuba libra hoy una batalla histórica, un nuevo Moncada” frente a “una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país”.

No obstante, destacó que Cuba mantiene amplias relaciones de amistad y cooperación con la comunidad internacional, sustentadas en el respeto mutuo, incluso con países con los que existen diferencias políticas.

Como muestra del respaldo internacional a la Isla, señaló la votación registrada el pasado 7 de julio en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando 136 Estados apoyaron la realización de un debate sobre las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, frente a nueve votos en contra.

Rodríguez sostuvo que el pueblo cubano conoce las características de la política estadounidense hacia la Isla y reiteró que el bloqueo constituye la principal causa de las dificultades económicas del país. Asimismo, afirmó que existe un plan orientado a restringir las fuentes de ingresos financieros, el acceso a mercados, tecnologías y suministros esenciales, incluidos alimentos, medicinas, combustibles, piezas de repuesto, paneles solares y otros insumos vinculados a la generación de energía.

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que la amenaza de una agresión militar contra Cuba “sigue vigente” y sostuvo que los sectores anticubanos radicados en Estados Unidos “no parecen tener límites” en su propósito de recrudecer las presiones contra la Isla.

Rodríguez denunció que la política de Washington busca profundizar las carencias económicas y sociales del país y aseguró que quienes la promueven celebran las dificultades que enfrenta la población cubana, entre ellas los problemas en la generación eléctrica, el abastecimiento y otros servicios esenciales.

El canciller reiteró que Cuba mantiene su disposición al diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo y señaló que el Gobierno cubano ha aceptado con paciencia las propuestas de conversaciones formuladas por Washington. Al mismo tiempo, cuestionó el alcance de la ayuda humanitaria ofrecida por ese país y sostuvo que la verdadera política estadounidense hacia la Isla se expresa mediante la coerción y el recrudecimiento del bloqueo, con el objetivo de provocar el mayor castigo posible al pueblo cubano para forzar su rendición.

“Cuba no es una amenaza para Estados Unidos ni desea ser su adversario o su enemigo”, afirmó Rodríguez, quien subrayó que la vocación del país es la paz y recordó la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, suscrita por los jefes de Estado y de Gobierno de la región en La Habana.

Asimismo, enfatizó que el único compromiso del Estado cubano es con el pueblo y con la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, sostuvo que el país tiene el derecho y el deber de enfrentar cualquier agresión y defenderse si fuera objeto de un ataque militar, aunque reiteró la aspiración de construir una relación respetuosa y constructiva con Estados Unidos, basada en el pleno respeto a la soberanía de ambas naciones.

El ministro se refirió a la comunidad cubana residente en Estados Unidos y destacó los esfuerzos del Gobierno por fortalecer los vínculos con los connacionales en el exterior. Señaló que las medidas adoptadas en los últimos años buscan facilitar su relación con el país y parten del convencimiento de que los cubanos que viven fuera de la Isla tienen un importante papel que desempeñar en el desarrollo de la nación, tanto desde el exterior como si deciden regresar a Cuba.