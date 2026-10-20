Lula autoriza apertura de sus secretos bancario y telefónico

La iniciativa incluye a la primera dama, Rosangela da Silva, conocida como Janja, y a los cinco hijos del mandatario

Lula también pidió que la iniciativa alcance a familiares del senador, incluido su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, así como a sus empresas y negocios. (Foto: PL)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó hoy al Tribunal Superior Electoral una autorización para abrir sus secretos bancario, fiscal y telefónico, y los de su familia.

La iniciativa incluye a la primera dama, Rosangela da Silva, conocida como Janja, y a los cinco hijos del mandatario.

Contempla información correspondiente a los últimos ocho años y prevé la divulgación pública de los datos, con la condición de que el senador Flávio Bolsonaro, adversario de Lula en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, adopte una medida similar.

Según informaciones de medios de prensa, incluido el portal Brasil 247, la campaña del Partido de los Trabajadores formalizó la autorización ante la Justicia Electoral después de que el jefe de Estado anunciara la determinación ayer en un acto electoral en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur.

“Quiero ver si tiene coraje de abrir su secreto bancario y su secreto telefónico”, expresó Lula al reiterar el desafío a su rival, del Partido Liberal, y reclamar que la sociedad pueda conocer los datos de ambos aspirantes al Palacio de Planalto

Lula también pidió que la iniciativa alcance a familiares del senador, incluido su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, así como a sus empresas y negocios.

Tal controversia ganó protagonismo durante el primer debate presidencial rumbo al balotaje, celebrado el último 18 de octubre por la cadena Band.

En ese encuentro, los candidatos intercambiaron acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y corrupción.

Lula cuestionó el patrimonio de Flávio Bolsonaro, entre otros asuntos, por la compra de una vivienda valorada en 10 millones de reales (dos millones de dólares), pagada al contado.

También preguntó por un supuesto pedido de 134 millones de reales (26,8 millones de dólares) relacionado con la financiación de una película sobre Jair Bolsonaro.

Por su parte, Flávio Bolsonaro formuló acusaciones contra Lula y reclamó explicaciones sobre Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, mencionado en investigaciones acerca de presuntas irregularidades en el Instituto Nacional del Seguro Social.

El presidente afirmó que su hijo autorizó el acceso de la Policía Federal a sus datos bancarios y telefónicos.

Los reportes periodísticos apuntaron que la presentación ante el referido tribunal no supone, por sí misma, una conclusión sobre la existencia de delitos ni una decisión judicial sobre la divulgación de los registros.

Ese paso busca establecer condiciones de transparencia para ambos candidatos en medio de una campaña marcada por las acusaciones cruzadas y la polarización política.