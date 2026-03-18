Mayor número de estadounidenses se oponen a política de su gobierno contra Cuba

Una nueva encuesta de YouGov muestra que más estadounidenses desaprueban que aprueban el bloqueo de Estados Unidos a los envíos de petróleo a Cuba y el bloqueo contra Cuba

La mayoría de los estadounidenses tiene una opinión favorable del pueblo cubano y la inmensa mayoría está de acuerdo en que ambos países tengan relaciones diplomáticas. (Foto: Cubadebate)

Desde enero, Estados Unidos ha estado impidiendo que países extranjeros envíen petróleo a Cuba , dejando a gran parte del país sin acceso a combustible. Esto marca una escalada en el bloqueo de larga data de Estados Unidos a Cuba, destinado a presionar al gobierno de la isla.

Una nueva encuesta de YouGov muestra que más estadounidenses desaprueban que aprueban el bloqueo de Estados Unidos a los envíos de petróleo a Cuba y el bloqueo contra Cuba. Más estadounidenses dicen que el trato de Estados Unidos a Cuba es demasiado duro y dicen que las sanciones económicas tienen más probabilidades de perjudicar a la gente de un país que a su gobierno.

La mayoría de los estadounidenses tiene una opinión favorable del pueblo cubano y la inmensa mayoría está de acuerdo en que ambos países tengan relaciones diplomáticas.

La mayoría de los estadounidenses se opone al uso de la fuerza militar en Cuba. La mayoría dice que Cuba no es amigable con Estados Unidos, pero no representa una amenaza seria

Mayoría contra el cerco energético

Casi la mitad (46%) de los estadounidenses desaprueba, en mayor o menor medida, la política actual de Estados Unidos de bloquear los envíos de petróleo a Cuba procedentes de otros países. Solo alrededor de una cuarta parte (28%) la aprueba.

Mayor desaprobación que acuerdo con bloqueo

Los estadounidenses comparten opiniones similares sobre el prolongado bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba: el 40% lo desaprueba, mientras que el 32% lo aprueba. La desaprobación es más común entre los demócratas (65% frente al 16%) y los independientes (41% frente al 21%). Sin embargo, la mayoría de los republicanos (63%) aprueba el bloqueo; solo el 15% lo desaprueba.

Mayoría clara a favor de relaciones diplomáticas

Un aspecto de la política estadounidense hacia Cuba que encontró un amplio respaldo en la encuesta. La mayoría (61%) de los estadounidenses aprueba que Estados Unidos mantenga relaciones diplomáticas oficiales con Cuba. Solo el 10% las desaprueba. La mayoría de los demócratas (69%), independientes (58%) y republicanos (57%) aprueban las relaciones diplomáticas. Solo una pequeña minoría (16%) de los republicanos las desaprueba, y la desaprobación entre los demócratas (9%) e independientes (7%) es aún menor. Estados Unidos y Cuba mantienen relaciones diplomáticas oficiales desde la apertura de la embajada estadounidense en La Habana y la embajada cubana en Washington en 2015 .

Ni intervención militar ni derrocar gobierno

Los estadounidenses se opondrían en mayor medida al uso de la fuerza militar en Cuba. La mayoría de los estadounidenses afirma oponerse a que Estados Unidos utilice la fuerza militar para atacar a Cuba (61%) y para derrocar al gobierno cubano (57%). Solo el 13% apoyaría un ataque contra Cuba y el 18% apoyaría el uso de la fuerza militar para derrocar a su gobierno.