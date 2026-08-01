Medio estadounidense destaca: “El bloqueo a Cuba está empeorando una situación ya de por sí terrible”

Convertir a Cuba en un “infierno en la tierra” no beneficia a Estados Unidos, y ciertamente no beneficia al pueblo cubano

Los apagones forman parte del día a día del pueblo cubano. (Foto: Enro/ Cubadebate)

Cuando el presidente Donald Trump declaró la guerra a Irán a finales de febrero, esperaba una victoria fácil y una humillante capitulación por parte de Irán. En cambio, tanto Estados Unidos como Irán han sufrido costes militares , así como importantes daños económicos y pérdidas humanas .

El resultado dista mucho de lo que Trump anticipó al intentar superar el acuerdo sobre materiales nucleares forjado por la administración Obama. Los ataques militares continúan.

En el caso de Cuba, la administración Trump también está empeorando una situación ya de por sí terrible. A medida que las necesidades humanitarias de los cubanos se agravan día a día, Washington parece estar inmerso en un experimento perverso: ¿Cuánta miseria, destrucción y degradación, en aras de una diplomacia asfixiante, se necesitan para lograr la capitulación total ante las exigencias estadounidenses, exigencias que cambian a diario?

Las sanciones económicas unilaterales de Estados Unidos se impusieron por primera vez a Cuba hace más de 60 años, como se detalla en el infame memorando Mallory de 1960, con el objetivo explícito de “negar dinero y suministros a Cuba… para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

En cambio, Cuba se acercó a la Unión Soviética y estableció relaciones comerciales con el Bloque del Este. Durante este período, desarrolló un sistema de salud de renombre, alcanzó tasas de mortalidad infantil y juvenil comparables a las de las naciones occidentales más desarrolladas, proporcionó alimentos básicos subsidiados a todos los hogares, prácticamente erradicó el analfabetismo y ofreció educación gratuita en todos los niveles.

Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, Cuba perdió el 80% de su comercio y su economía se desplomó. Mientras Cuba reconstruía su economía en los años siguientes, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una legislación que afectaba gravemente a las importaciones, exportaciones e inversión extranjera de Cuba.

A pesar de ello, durante la década siguiente, Cuba restableció gradualmente la estabilidad económica.

La “presión máxima” produjo el dolor máximo

En beneficio del pueblo cubano, durante la administración Obama se levantaron muchas sanciones del poder ejecutivo . Posteriormente, la primera administración Trump impuso una política de “máxima presión”, y la administración Biden mantuvo en gran medida esas medidas.

La actual administración Trump ha elevado su severidad a niveles sin precedentes.

La orden ejecutiva de Trump del 29 de enero impuso un bloqueo draconiano de combustible que afectó a todo lo esencial para la supervivencia humana. Debido a que la red eléctrica apenas funciona por falta de combustible, el sistema de agua, que depende de la electricidad, se paraliza durante los cortes de energía.

Sin gasolina, no hay camiones para distribuir alimentos . Sin diésel, ya no se pueden usar tractores, y los agricultores deben usar bueyes para arar sus campos.

Sin gas para cocinar, las familias ahora queman restos de madera y botellas de plástico en sus apartamentos para preparar la comida. Sin fumigación durante el caluroso y húmedo verano, los mosquitos transmiten el dengue y la chikungunya , una enfermedad dolorosa y debilitante.

Una amiga cubana de una de las coautoras, que vive en La Habana, describe su vida diaria allí como “un infierno en vida”.

Además del bloqueo de combustible, la orden ejecutiva de Trump del 1 de mayo , que impone sanciones aún más extremas contra empresas e individuos, ha provocado la salida de muchos de los hoteles , bancos, inversores extranjeros y compañías navieras que quedaban.

Consecuencias a largo plazo del enfoque de asedio

Como consecuencia de este caos, la administración se prepara ahora para el inminente colapso del gobierno actual y, mediante acciones políticas o militares, para instalar nuevos líderes en Cuba.

Si bien someter a una nación entera al hambre puede parecer una forma fácil y barata de provocar la caída del Estado, la historia de las sanciones augura consecuencias negativas a largo plazo. Como han argumentado diversos analistas, como Hal Philip Klepak y Brett Erikson , no existen fundamentos plausibles para afirmar que el gobierno cubano represente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Por el contrario, la crisis humanitaria creada por las sanciones estadounidenses y la agitación que probablemente acompañará al cambio de régimen en Estados Unidos bien podrían generar diversas crisis, desde ataques militares estadounidenses contra civiles hasta una crisis de refugiados.

Puede que la administración Trump crea que emitir una orden de arresto contra Raúl Castro, de 95 años, allanará el camino para una fácil toma del poder en Cuba, como sucedió con Venezuela . Pero Cuba no es Venezuela. (Esta última se encuentra ahora devastada por la doble tragedia de los terremotos y las sanciones).

Estados Unidos debería levantar de inmediato el bloqueo de combustible a Cuba, revocar las órdenes ejecutivas de Trump y establecer un diálogo genuino con el gobierno cubano.

El gobierno debe rechazar categóricamente la acción militar. Debe emprender la diplomacia firme de dialogar con los líderes cubanos para establecer un futuro político y económico de cooperación basado en la satisfacción de las necesidades humanas básicas.

Convertir a Cuba en un “infierno en la tierra” no beneficia a Estados Unidos, y ciertamente no beneficia al pueblo cubano.

(Tomado de USA Today)