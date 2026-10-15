Papa León XIV evoluciona de forma favorable en hospital de Roma

El pontífice presenta una evolución posoperatoria favorable después de la operación realizada el pasado martes para extirpar un adenocarcinoma pulmonar

Las actividades públicas del Papa permanecen suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras continúa su recuperación. (Foto: Internet))

El papa León XIV pasó bien su segunda noche en el hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece ingresado tras una intervención quirúrgica pulmonar, y se levantó y desayunó esta mañana, informó hoy la Santa Sede.

Según la actualización difundida por la Sala de Prensa vaticana, el pontífice presenta una evolución posoperatoria favorable después de la operación realizada el pasado martes para extirpar un adenocarcinoma pulmonar.

El parte médico divulgado el miércoles indicó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax efectuados después de la intervención confirmaron una evolución posoperatoria regular, con valores dentro de los parámetros esperados para el tipo de cirugía practicada.

Los médicos informaron además que León XIV había realizado fisioterapia respiratoria, comenzado a caminar por su habitación y retomado la alimentación habitual, con desayuno y almuerzo.

La operación, realizada mediante una técnica videoasistida, consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

El examen histológico efectuado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, sospechado a partir de las pruebas preoperatorias.

La cirugía duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones, según el comunicado emitido por los responsables del equipo médico.

El Vaticano no ha comunicado cambios en la previsión inicial de una hospitalización de alrededor de una semana. Las actividades públicas del Papa permanecen suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras continúa su recuperación.