Minjus informa sobre antecedentes penales en Cuba para uso en el extranjero

El Ministerio anunció que próximamente se abordará el procedimiento para la cancelación de antecedentes penales, como parte de las acciones de información pública sobre trámites legales de interés ciudadano

Para surtir efecto en el extranjero, la certificación debe obtenerse y legalizarse en instituciones autorizadas. (Foto: ACN)

El Ministerio de Justicia de Cuba (Minjus) destacó desde su perfil en Facebook que la Certificación de Antecedentes Penales constituye un documento oficial que acredita si una persona posee o no sanciones registradas en el país, y resulta imprescindible para trámites migratorios, laborales o académicos en el exterior.

Según la Resolución 609 de 2023 del Minjus, “las certificaciones de antecedentes penales tienen un plazo de vigencia de un año, contando a partir de la fecha de su expedición”. No obstante, la mayoría de los países solicitan que hayan sido emitidas en un plazo no superior a seis meses.

Para surtir efecto en el extranjero, la certificación debe obtenerse y legalizarse en instituciones autorizadas, entre ellas la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), que emite el documento con la nota de uso exterior para persona natural, requisito indispensable para su legalización ante el Minjus.

Los pagos de servicios y sellos pueden realizarse de forma electrónica, salvo cuando el destino sea Estados Unidos, país que solo admite el sello físico acreditativo del impuesto y generalmente no exige la legalización por el Minjus.

Los interesados pueden acudir a la Filial Provincial del Bufete de Servicios, o contactar mediante el correo electrónico, por lo que se incentiva a la búsqueda oportuna de información en cada caso en particular.

El Minjus recordó que antes de solicitar la certificación para uso en el extranjero, las personas sancionadas deben asegurarse de que sus antecedentes estén cancelados, a fin de evitar demoras en el proceso.

En Cuba existen cinco categorías de certificaciones: nacional personal, nacional por organismo, exterior personal, exterior por organismo y exentas, estas últimas solicitadas por órganos vinculados a procesos judiciales como la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), fiscalías y tribunales.

Las tarifas para residentes en el territorio nacional son de 1 250 CUP por la obtención y 375 CUP por la legalización, además de los sellos correspondientes.

Para extranjeros o cubanos residentes permanentes en el exterior, los costos ascienden a 52 USD por la obtención y 16 USD por la legalización, con sellos en moneda nacional.

El Ministerio anunció que próximamente se abordará el procedimiento para la cancelación de antecedentes penales, como parte de las acciones de información pública sobre trámites legales de interés ciudadano.