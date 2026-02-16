Movilización en París condena escalada de agresividad contra Cuba

El Partido Comunista Francés (PCF) convocó a la movilización como parte de las acciones de calle previstas el fin de semana en solidaridad con Cuba

Los participantes portaron banderas cubanas e identificativas de las organizaciones presentes. (Foto: PL)

Cientos de personas se concentraron este domingo en París para denunciar y condenar la escalada de la agresividad de Estados Unidos contra Cuba, la cual incluye un cerco petrolero, política que tildaron de imperialista.

En la céntrica Plaza Vauban, con el Hotel de los Inválidos como testigo, los participantes portaron banderas cubanas e identificativas de las organizaciones presentes, y pancartas con reclamos de cese de la hostilidad de Washington hacia la isla caribeña y de respeto a su soberanía.

El Partido Comunista Francés (PCF) convocó a la movilización como parte de las acciones de calle previstas el fin de semana en solidaridad con Cuba, que este sábado dejó concentraciones en diversas ciudades, entre ellas Burdeos y Toulouse.

Asociaciones con décadas de labor solidaria con la mayor de las Antillas acudieron al acto parisino, como Cuba Coopération France (CubaCoop), Cuba Si France, France Cuba y Cuba Linda, al igual que la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos del país, y organizaciones políticas.

También asistieron cubanos residentes miembros de una Coordinadora y representantes del Grupo Comunista y Ciudadano de la Alcaldía de París y de la Alcaldía de Vitry-sur-Seine.

La concentración rechazó recientes medidas adoptadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para recrudecer el bloque económico, comercial y financiero aplicado por más de 60 años, cruzada que en particular busca asfixiar a la isla mediante un cerco petrolero.

Trump decretó el 29 de enero a Cuba una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y advirtió con fijar aranceles a los países que le suministren o vendan hidrocarburos, acentuando el carácter extraterritorial del bloqueo.

El embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant, agradeció la solidaridad con la nación antillana y la amplia participación en el acto.

En su intervención, el diplomático denunció las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Cuba y detalló su impacto en la población civil.

Vaillant defendió el derecho de su país a la paz, la autodeterminación y el desarrollo sin injerencia ni presiones externas.