Parlamentarios de Ahora Nación rechazan asunción presidencial de Fujimori

La protesta se produjo antes de la agenda protocolar que incluyó la juramentación, el primer mensaje a la Nación de Fujimori ante el pleno y el posterior traslado a Palacio de Gobierno para la juramentación del gabinete ministerial

Parlamentarios de Ahora Nación rechazan la asunción presidencial de Fujimori colocándose de espaldas en el Congreso.

Parlamentarios de la bancada Ahora Nación manifestaron su rechazo a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú colocándose de espaldas en el hemiciclo del Congreso, minutos antes del inicio de la ceremonia oficial de juramentación.

Los congresistas Harvey Colchado, Indira Huilca y Ruth Luque, entre otros, portaron además un listón negro en el pecho en solidaridad y homenaje a las víctimas de la dictadura y de gobiernos autoritarios que aún no encuentran justicia.

La protesta se produjo antes de la agenda protocolar que incluyó la juramentación, el primer mensaje a la Nación de Fujimori ante el pleno y el posterior traslado a Palacio de Gobierno para la juramentación del gabinete ministerial.

(Con información de Telesur)