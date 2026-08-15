Obras Escogidas de Raúl Castro, una guía ética y revolucionaria

La colección recopila no sólo los discursos sino también cartas familiares y oficiales, entrevistas concedidas a periodistas cubanos y extranjeros, e intervenciones íntegras en diferentes eventos de relevancia.. (Foto: PL)

La Colección Obras Escogidas de Raúl Castro recoge los principios inmutables que el líder cubano ha defendido durante su vida, afirmó el director de la Oficina de Asuntos Históricos, Jorge Aneiros, en la presentación.

En nueve tomos, las Obras Escogidas de Raúl Castro (que abarcan el periodo de 1951-2024) se sintetizan 70 años de lucha, explicó la directiva de la institución que lidera el proyecto, impreso por Ediciones Celia.

Los títulos se encuentran accesibles al público en la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana.

Se hizo un trabajo de cotejo de toda la documentación que se resguarda en sus oficinas del Palacio de la Revolución y los que están en nuestro Archivo, añadió Jorge Aneiros, durante el encuentro en la Sala Nicolás Guillén de la Estación Cultural de Línea y 18.

Es una guía ética y de lucha para los revolucionarios cubanos, subrayó a su vez la subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos, Daily Sánchez.

Con prólogo del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, la colección recopila no sólo los discursos del hermano del Comandante en Jefe Fidel Castro, sino también cartas familiares y oficiales, entrevistas concedidas a periodistas cubanos y extranjeros, e intervenciones íntegras en diferentes eventos de relevancia.

La obra del general de Ejército nos ratifica hoy el valor del guerrero osado, revolucionario, invariable y sensible que le ha dedicado su vida, como él mismo escribió, a la obra más hermosa, reseñó el mandatario cubano en el primero de los nueve volúmenes.

Con títulos a relieve, el diseño de portada es variable, pues cada foto de su protagonista pertenece a la etapa histórica que condensa el volumen correspondiente; así mismo, sus autores añadieron un décimo libro, un folleto que contiene el sumario de la Colección.

Los directivos de la Oficina de Asuntos Históricos revelaron a los presentes que el propio Raúl Castro aportó sus criterios durante el proceso de realización y vio el resultado impreso, lo que para el equipo significó «una gran satisfacción».

Para su subdirectora, Daily Sánchez, «el mayor impacto para los lectores tiene que ver con conocer al Raúl humano, poco conocido, que el enemigo trata de dibujarle constantemente a nuestros jóvenes de una manera rígida y cruel».