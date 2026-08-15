Trump asegura que “muy pronto” declarará el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que “muy pronto” declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, durante un discurso en Garden City, Nueva York.
“Y una vez que terminemos de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto voy a declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos. Es cierto”, dijo el mandatario con una pequeña sonrisa durante un mitin político en una academia de policía del estado de Nueva York.
“Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos”, afirmó Trump ante la multitud de simpatizantes y policías que lo aclamaban.
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