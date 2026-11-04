Ola demócrata en las elecciones intermedias en Estados Unidos

En una impresionante serie de triunfos, los demócratas ganaron contiendas en Texas, Iowa, Ohio, Carolina del Sur e incluso Kansas

Los demócratas se asegurarán el control del Senado y de la Cámara de Representantes tras obtener victorias contundentes y sorpresivas en todo el país, en unas elecciones en las que los votantes expresaron un claro rechazo al presidente Donald Trump, en lo que muchos describen como un auténtico «tsunami azul».

En una impresionante serie de triunfos, los demócratas ganaron contiendas en Texas, Iowa, Ohio, Carolina del Sur e incluso Kansas, estado que no elegía a un senador demócrata desde 1932. En Michigan, el demócrata Abdul El-Sayed derrotó a su rival republicano para convertirse en el primer musulmán en ser elegido senador de Estados Unidos.

Los demócratas también tienen proyectada una mayoría en la Cámara de Representantes, arrebatando varios escaños republicanos desde Indiana hasta Tennessee.

El demócrata James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la muy observada elección senatorial de Texas, mientras que Annie Andrews venció a la senadora republicana en funciones Darline Graham en Carolina del Sur. En Maine, el demócrata Troy Jackson derrotó a la senadora republicana de cinco mandatos Susan Collins. También resultaron vencedores los demócratas Sherrod Brown en Ohio, Adam Hamilton en Kansas y Josh Turek en Iowa.

La ola azul también alcanzó las elecciones para gobernador, donde la demócrata Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia y la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott en Texas.

Trump respondió a la derrota republicana afirmando en una publicación en redes sociales que los republicanos habrían ganado si él hubiera estado en la boleta electoral, pese a que la elección fue ampliamente vista como un referéndum sobre su segundo mandato.

El-Sayed gana el escaño senatorial de Michigan

El demócrata Abdul El-Sayed ganará la elección al Senado por Michigan, convirtiéndose en el primer musulmán elegido para esa cámara, según proyecciones de Fox News y Decision Desk HQ.

El-Sayed, exdirector de salud del condado de Wayne, derrotó al exrepresentante republicano Mike Rogers, quien había ocupado siete mandatos en la Cámara de Representantes, en una de las contiendas más observadas del país.

Durante la campaña, El-Sayed criticó duramente a Rogers por asuntos relacionados con el costo de vida, incluyendo su anterior apoyo a la guerra comercial impulsada por Donald Trump contra Canadá, principal socio exportador de Michigan, así como por la guerra en Irán.

Rogers intentó distanciarse de las políticas del presidente en las últimas semanas de campaña, instando a la administración a poner fin rápidamente a ambos conflictos

Tommy Tuberville será el próximo gobernador de Alabama

El senador republicano Tommy Tuberville fue elegido como próximo gobernador de Alabama, según proyecciones de Fox News y NBC News, proporcionando a Donald Trump un aliado cercano en el sur del país.

Los socialistas democráticos amplían su presencia en el Congreso

Cinco socialistas democráticos ingresarán por primera vez al Congreso después de que varios candidatos en distritos tradicionalmente demócratas obtuvieran victorias cómodas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre

El líder de la campaña republicana para la Cámara pierde su propio escaño

El representante republicano por Carolina del Norte Richard Hudson, presidente del Comité Nacional Republicano de Campañas para el Congreso, perdió su reelección ante el demócrata Richard N. Ojeda II.

Hudson ocupaba el escaño del noveno distrito congresional y ningún demócrata lo había representado desde 1963.

Los republicanos pierden otro escaño en Texas

Los demócratas siguen avanzando en Texas. Katy Padilla Stout derrotó al republicano Brandon Herrera y al independiente Ben Mendoza para representar un distrito fronterizo del estado.

La vacante surgió después de que el republicano Tony Gonzales anunciara que no buscaría la reelección y posteriormente renunciara al Congreso tras admitir una relación extramarital con una asistente, quien posteriormente se suicidó, en medio de una investigación ética.

Troy Jackson promete «luchar por quienes no tienen voz»

El demócrata Troy Jackson proclamó su victoria en la elección al Senado por Maine poco después de la medianoche ante sus seguidores en Portland.

Jackson afirmó que trabajará para representar a quienes sienten que no tienen voz en Washington.

Dos senadores republicanos criticados por Trump pierden sus escaños

Los escaños del senador retirado Thom Tillis en Carolina del Norte y del senador John Cornyn en Texas pasarán a manos demócratas.

Ambos habían entrado en conflicto con Donald Trump durante los últimos años.

Bob Harvie derrota a Brian Fitzpatrick en Pensilvania

El demócrata Bob Harvie venció al republicano moderado Brian Fitzpatrick en el primer distrito congresional de Pensilvania.

El distrito, ubicado en los suburbios de Filadelfia, ha alternado históricamente entre representantes demócratas y republicanos.

Michigan y Mississippi siguen sin definirse

Aunque los demócratas ya aseguraron el control del Senado, las carreras en Michigan y Mississippi permanecían demasiado ajustadas para ser declaradas oficialmente durante gran parte de la madrugada.

Max Miller pierde su escaño en Ohio

El representante republicano Max Miller, exasesor de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, perdió su intento de reelección frente al demócrata Brian Poindexter.

La derrota llega después de que enfrentara acusaciones de violencia doméstica formuladas por su exesposa, acusaciones que él niega.

Gana Ilhan Omar pese a persecución

La representante demócrata Ilhan Omar ganó la reelección para un quinto mandato consecutivo representando al quinto distrito congresional de Minnesota.

Su victoria ocurre mientras enfrenta una investigación federal relacionada con presuntas irregularidades migratorias, acusaciones que ella rechaza. Omar sostiene que la investigación forma parte de una campaña política en su contra impulsada por Trump, mientras que el Departamento de Justicia afirma que se trata de una investigación de larga duración.