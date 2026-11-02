Saldo electoral en EEUU tendrá efectos en Argentina

El impacto sobre la nación austral corre por dos carriles: el financiero, a través de las tasas, y el político, porque Trump es el principal aliado de Milei

Trump es el principal aliado de Milei. (Foto: PL)

Cualquiera que sea el resultado de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos en los que el presidente Donald Trump se juega el control del Congreso, tendrá efecto en Argentina, sugirieron analistas políticos.

En esos comicios se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes de 435 miembros, y los elegidos asumirán el 3 de enero de 2027.

La elección llega en un contexto internacional muy distinto al de hace un año: una guerra con Irán que se extiende por ocho meses y mantiene el barril de petróleo por encima de los 100 dólares, mientras varios factores agitan el contexto político norteamericano como el alza de los intereses por la Reserva Federal y la anulación por la Corte Suprema del esquema arancelario de Trump.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) recuerda que el conflicto con Irán le ha costado a Washington más de 43 mil 500 millones de dólares, al tiempo que ha disparado los precios de los combustibles.

Para Argentina, el efecto de la subida de petróleo generó intercambio récord que le permitió al Banco Central comprar 14 mil millones de dólares y una balanza energética que, con estos precios, aportaría más de cinco mil millones hasta fin de año. Eso es positivo.

Por el otro, sostiene las tasas globales en niveles que mantienen cerrado el acceso al financiamiento externo, un factor negativo para el oficialismo.

El impacto sobre Argentina corre por dos carriles: el financiero, a través de las tasas, y el político, porque Trump es el principal aliado de Milei, señala CEPA.

Fue su gobierno el que intervino en la previa de las elecciones legislativas de octubre de 2025, con el swap prometido de 20 mil millones de dólares –que no paso en la práctica de más de dos mil millones- y la intervención directa del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios.

Tanto el jefe del Tesoro, Scott Bessent como el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen que ese apoyo podría repetirse en 2027. Ahora, una derrota republicana que derive en cambios en el gabinete o en un reordenamiento de prioridades sería un golpe para el financiamiento en divisas del año próximo al gobierno de Milei.

Los demócratas ya presentaron en ambas cámaras proyectos contra ‘el salvataje de Milei’: la «No Argentina Bailout Act», para suspender el swap, y la «American Farmers First Act», para compensar a los productores estadounidenses perjudicados por la competencia argentina.

Con una mayoría demócrata en el Congreso, este tipo de proyectos no impedirían por sí solos una nueva asistencia del Tesoro, pero sí la dificultarían y elevarían su costo político, advierte CEPA.

Otro efecto negativo de una derrota republicana se sentiría en la esfera financiera. El gobierno argentino actual depende para sostener su política económica de empréstitos de organismos internacionales, en particular el FMI. El próximo año la Casa Rosada debe cumplir una serie de obligaciones por cuatro mil millones de dólares.

Hasta ahora, las tensiones con las instituciones crediticias se resolvieron porque estas terminaron cediendo a la presión de Trump para seguir apuntalando financieramente a Milei. Un Congreso opositor y una Casa Blanca debilitada podrían alterar esas prioridades, concluye CEPA.

En resumen, el escenario que se perfila encierra una paradoja para el gobierno de Milei: un triunfo demócrata podría mejorar las condiciones financieras globales, pero debilitaría el respaldo político del que depende su programa económico para atravesar 2027.

A esto se suma que Trump no puede presentarse a una nueva reelección y podría quedar como «pato rengo», podría radicalizar su agenda sabiendo que le quedan solo dos años de poder, y tendría que preocuparse más por sus políticas, no tanto de salvar al gobierno de Milei.