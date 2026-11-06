OMS probará dos candidatos vacunales contra ébola en República Democrática del Congo

La OMS respalda otro ensayo clínico, denominado Partners, destinado a evaluar diversos tratamientos experimentales, entre ellos el antiviral remdesivir y anticuerpos monoclonales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la realización de ensayos clínicos en República Democrática del Congo (RDC) de dos candidatos vacunales contra la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, destacó hoy la prensa local.

En un momento en que la epidemia ha alcanzado más de 10 mil 500 casos confirmados en RDC y una cifra de fallecidos superior a los cinco mil 100, para casi el 50 por ciento de letalidad, la OMS significó los avances en la investigación de los inmunógenos.

ChAdOx1, desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute of India, y la mRNA-1469, creada por el laboratorio estadounidense Moderna pasaron a la fase de ensayos clínicos, luego de que un grupo de expertos independientes analizara los primeros datos disponibles.

Según Radio Okapi, el ensayo clínico, bautizado como Tumaini, que significa esperanza en suajili, comenzó el 23 de octubre en Bunia, capital de la provincia de Ituri y epicentro de la epidemia, y se basa en una estrategia de “vacunación en anillo”, donde son inoculadas las personas que han estado en contacto con enfermos confirmados.

El método ya demostró su eficacia durante la epidemia de ébola en África Occidental, cuando un ensayo realizado en Guinea confirmó la eficacia de la vacuna Ervebo contra la cepa Zaire del virus, añadió la publicación, que precisó que el objetivo es determinar si las vacunas logran prevenir nuevas infecciones y, a largo plazo, frenar la transmisión.

Paralelamente, la OMS respalda otro ensayo clínico, denominado Partners, destinado a evaluar diversos tratamientos experimentales, entre ellos el antiviral remdesivir y anticuerpos monoclonales.