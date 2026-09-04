ONU: Cuba alertará sobre efectos de bloqueo en derechos humanos

Los días 8 y 9 de septiembre tendrá lugar en Ginebra la presentación del informe sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en la nación caribeña

González afirmó que las conclusiones muestran que el bloqueo estadounidense viola los derechos humanos del pueblo cubano. (Foto: PL)

Cuba denunció este viernes el impacto del bloqueo estadounidense en los derechos humanos, a pocos días de la presentación ante Naciones Unidas del informe de la relatora especial Alena Douhan.

Según explicó Alejandro González, director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, los días 8 y 9 de septiembre tendrá lugar en Ginebra la presentación del informe sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en la nación caribeña.

González recordó que Douhan realizó en noviembre de 2025 una visita oficial a Cuba durante unos 10 días, período en el que sostuvo reuniones, entrevistas y contactos directos con una veintena de instituciones estatales y de Gobierno, representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales, miembros de la comunidad diplomática y funcionarios del Sistema de Naciones Unidas en la isla.

El programa permitió a la experta constatar, según el funcionario, «el impacto brutal y devastador del bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro pueblo y su incidencia directa y muy negativa sobre el disfrute de los Derechos Humanos».

La visita formó parte de la relación de Cuba con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, cuyo trabajo se desarrolla sobre bases universales y no discriminatorias, detalló González.

El funcionario destacó que la visita de Douhan tuvo lugar antes de un proceso de reforzamiento del bloqueo estadounidense que, según advirtió, adquirió nuevas dimensiones durante 2026.

Aunque el informe fuese proceso, González afirmó que las conclusiones muestran que el bloqueo estadounidense viola los derechos humanos del pueblo cubano y señaló que la relatora instó a Washington a levantar esas medidas.

De acuerdo con el funcionario, la presentación del documento permitirá también actualizar a la comunidad internacional sobre la evolución de la política de sanciones contra Cuba desde la visita de Douhan hasta septiembre de 2026, por lo que consideró el debate en el Consejo de Derechos Humanos como una continuidad del proceso iniciado con la misión de la experta.

González sostuvo que, lejos de producirse una flexibilización del bloqueo tras la visita y las conclusiones de la relatora, Cuba ha enfrentado un proceso de reforzamiento de esa política, con consecuencias sobre las condiciones de vida de la población.