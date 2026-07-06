ONU: Cuba denunciará cerco energético como acto de guerra

«No es una situación de agresión hipotética, no está basada en una simple evaluación de riesgos. Es una agresión que está en marcha, una agresión multidimensional», confirmaron fuentes diplomáticas de la isla previo al debate del tema este martes en la Asamblea General

Cuba denunciará en la Organización de Naciones Unidas (ONU) las acciones agresivas de Estados Unidos, incluido el cerco energético, considerado como un acto de guerra y un bloqueo naval contra la isla, informó este lunes la Cancillería.

En declaraciones a la prensa, el embajador Jorge Luis Pedroso afirmó que el cerco energético que sufre Cuba, junto con otras medidas de intensificación extrema del bloqueo, constituye «un acto de genocidio, un castigo colectivo y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano».

El diplomático subrayó que el debate de este martes en la Asamblea General de la ONU se distingue por la urgencia y la gravedad del contexto que vive la isla.

«No es una situación de agresión hipotética, no está basada en una simple evaluación de riesgos. Es una agresión que está en marcha, una agresión multidimensional: económica, política, comunicacional y que también contempla la eventual agresión militar», enfatizó.

El embajador cubano destacó que Cuba no es ni podría ser una amenaza para Estados Unidos.

«La única amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano es el bloqueo incrementado y recrudecido de los Estados Unidos», afirmó.

Pedroso expresó su convicción de que la Asamblea General reafirmará el compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en asuntos internos y la solución pacífica de controversias.

«No tenemos dudas de que Cuba tendrá una vez más el respaldo de la comunidad internacional», concluyó.