Fiscalía de Trinidad investiga entidades estatales por presunto robo de combustible y otros bienes

Por la responsabilidad en la custodia de los recursos materiales sustraídos, el proceso investigativo involucra a varios ciudadanos

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

La Fiscalía Municipal de Trinidad mantiene abierto un proceso investigativo en tres entidades estatales por la presunta ocurrencia de seis hechos delictivos bajo el cargo de robo de combustible y de otros bienes materiales.

“En las circunstancias actuales el rigor de las pesquisas es mayor por los daños que ocasiona a la economía del país la sustracción de recursos”, explicó la Master en Ciencia Marlines Hernández Mollineda, fiscal jefe en el territorio.

“Lo que más nos llama la atención es que en estos lugares había un sistema de vigilancia, de protección, para el cuidado de estos bienes, y por debilidades en el control ocurrieron estos hechos que representan una pérdida indudable, cuantiosa, para el Estado”.

Aseguró que, por la responsabilidad en la custodia de los recursos materiales sustraídos, el proceso investigativo involucra a varios ciudadanos.

“Se sigue profundizando en las investigaciones y se espera por los peritajes, aunque ya han sido ocupados bienes sustraídos en las instalaciones”, insistió.

Marlines Hernández Mollineda, fiscal jefe en Trinidad.

Marlines Hernández Mollineda, fiscal jefe en Trinidad, habló del marco sancionador de estos delitos, los cuales adquieren mayor connotación en el escenario actual.

“Desde la hora en punto de incumplimiento en la protección de esos bienes, las penas oscilan de seis meses a dos años de privación de libertad, y en los delitos de robo con fuerza, las sanciones pueden ser de entre dos y cinco años, pero en la sustracción de combustible el tratamiento es diferente debido a las condiciones del país, se tipifican como un delito de sabotaje y las sanciones oscilan entre tres y ocho años de privación de libertad”, concluyó.