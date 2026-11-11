ONU: La crisis climática nos está superando

Nuestro planeta se está calentando. El tiempo se agota. Debemos avanzar más rápido. La justicia climática es el desafío definitorio de la próxima década, aseguró António Guterres

La cruda realidad es que la crisis climática nos está superando, alertó este miércoles el secretario general de la ONU, António Guterres, en un mensaje a los líderes reunidos en Antalya en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP 31).

En 2025, las emisiones alcanzaron niveles máximos históricos. Los récords de temperatura siguen rompiéndose y los últimos cuatro años fueron los más calurosos jamás registrados. Los desastres están golpeando vidas, medios de subsistencia y economías en todo el mundo. Este es el camino hacia una destrucción mutua asegurada, afirmó.

Asimismo, recordó que hace más de una década, el mundo se comprometió en París, Francia a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius.

La ciencia nos indica que superar ese umbral es, a estas alturas, inevitable. Sin embargo, no podemos rendirnos, sino luchar con más fuerza, consideró.

Tenemos el poder de determinar hasta qué punto, durante cuánto tiempo y con qué nivel de devastación se superará ese indicador. Contamos con la capacidad de garantizar que ese sea un episodio temporal y no una sentencia permanente, añadió.

Guterres aseveró que «estamos librando una batalla por nuestras vidas y por el futuro de nuestros hijos» e instó acelerar una transición hacia las energías renovables que sea justa, ordenada y equitativa.

No subestimemos la magnitud del desafío. Los combustibles fósiles deben correr la misma suerte que los dinosaurios, pero eso no sucederá por sí solo, afirmó y criticó a quienes intentan distorsionar la ciencia, retrasar las políticas, la acción y la rendición de cuentas.

Nuestro planeta se está calentando. El tiempo se agota. Debemos avanzar más rápido. La justicia climática es el desafío definitorio de la próxima década, dijo.

Debe aplicarse el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y todos los países deben cumplir su parte, agregó.

Asimismo, instó a fortalecer la cooperación para enfrentar los retos actuales y a escuchar a los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas.