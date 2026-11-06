Proyecto de las Naciones Unidas se acerca a escuelas y comunidades espirituanas

El proyecto está centrado en la educación para prevenir desastres ambientales y fortalecer la resiliencia ante el cambio climático desde un enfoque inclusivo

Las jornadas de trabajo estuvieron acompañadas por especialistas del Mined y la coordinadora a nivel nacional del proyecto. (Fotos: Facebook)

Sancti Spíritus se ha sumado al proyecto Educación, protagonismo infantil e inclusión educativa y género para la reducción de multirriesgo de desastre y la resiliencia ante el cambio climático desde las escuelas y comunidades, auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) e implementado en Cuba por el Ministerio de Educación (Mined).

Como aristas fundamentales incluye la importancia de la educación en torno a la prevención de desastres ambientales, cómo hacer frente a estos, la resiliencia ante el cambio climático desde un enfoque inclusivo en cuanto a género y protagonismo infantil.

En tierras espirituanas ya ha sido puesto en marcha en siete centros educativos pertenecientes a los municipios de Sancti Spíritus, Jatibonico, Fomento y Yaguajay, quienes compartirán sus experiencias con el resto de escuelas del territorio, así como con las comunidades en las que se encuentran ubicados.

A propósito de ello, Yumilia Hernández Cruz, metodóloga provincial de Actividad Científica en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus, precisó: «En jornadas previas realizamos un monitoreo a las instituciones educativas que forman parte del proyecto, donde tuvimos la oportunidad de visitar locales, intercambiar con autoridades de esos territorios, así como docentes, estudiantes y familiares para implicarlos y conocer cómo marcha el proyecto a través de sus verdaderos protagonistas».

La principal fortaleza del mismo reside en su amplio campo de acción, que involucra a todos los actores de la comunidad y lo hace desde sus principales centros que son, justamente, las escuelas.

En estos encuentros participaron, además, especialistas de Flora y Fauna, el cuerpo de bomberos, guardabosques, personal de Salud y miembros de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia.

«En estas jornadas también dimos a conocer la próxima entrega de recursos y materiales de estudio necesarios para el desarrollo del proyecto en los centros participantes hasta el momento, lo que evidencia el alcance comunitario del mismo destacando, siempre, la importancia de la preparación de niñas, niños y sus familias ante posibles situaciones de emergencia», concluyó la metodóloga.