El Comité Carioca de Solidaridad con Cuba y la Asociación Cultural José Martí de Río de Janeiro (ACJM-RJ) expresaron su respaldo a recientes declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez

Organizaciones brasileñas reafirman solidaridad con Cuba.

Organizaciones de solidaridad con Cuba en Brasil rechazaron las presiones de Estados Unidos contra otros países ante la próxima votación en Naciones Unidas sobre el bloqueo económico que mantiene hasta hoy hacia la isla.

El Comité Carioca de Solidaridad con Cuba y la Asociación Cultural José Martí de Río de Janeiro (ACJM-RJ) expresaron su respaldo a recientes declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, sobre el tema y reclamaron el levantamiento de las medidas coercitivas estadounidenses.

A criterio del Comité, resulta inadmisible que Washington presione y amenace a otras naciones para que voten en contra de la resolución que exige el fin del cerco unilateral.

Según la organización, esas prácticas convierten a los países amenazados en posibles cómplices de una política que perjudica directamente a las familias cubanas y dificulta el funcionamiento normal de la economía de la isla caribeña.

El bloqueo es una guerra silenciosa, un genocidio sin explosiones, un castigo colectivo contra todo un pueblo, afirmó el Comité en una declaración, en la cual denunció las consecuencias de las restricciones al acceso a combustibles, medicamentos y alimentos.

La agrupación también defendió la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, principios que consideró vulnerados por las presiones norteamericanas sobre los miembros de la comunidad internacional.

Al respecto, rechazó que el Gobierno estadounidense presente a Cuba como una amenaza y destacó los aportes de la nación antillana a Brasil mediante la cooperación médica, la alfabetización de adultos y la educación universitaria gratuita para jóvenes brasileños.

Por su parte, la ACJM-RJ señaló en una declaración que las presiones denunciadas por el jefe de la diplomacia cubana buscan impedir que otros países respalden en la Asamblea General de la ONU la resolución que reclama el cese del bloqueo.

El documento subrayó que el cerco no constituye una medida puntual de política exterior, sino una práctica hostil mantenida durante más de seis décadas, cuyos efectos alcanzan tanto a la economía cubana como a la vida cotidiana de la población.

Asimismo, advirtió que las restricciones para acceder a los recursos energéticos, los medicamentos, los alimentos, la tecnología y las fuentes de financiamiento profundizan las carencias y vulneran derechos humanos básicos.

Frente a ese escenario, la Asociación repudió las tácticas de intimidación y la pretensión de intervenir en una nación soberana mediante la asfixia económica y energética.

También pidió la eliminación inmediata y sin condiciones del bloqueo y el cese de las medidas hostiles contra Cuba.

Ambas organizaciones llamaron a quienes defienden la paz y la autodeterminación de los pueblos a expresar su solidaridad con la nación caribeña.

“¡Cuba no es una amenaza. El bloqueo, sí!”, enfatizó el Comité, mientras que la ACJM-RJ concluyó: “¡Fuera el imperialismo de América Latina!” y “¡Abajo el bloqueo contra Cuba!”.