Organizaciones cubanas reafirman apoyo al General de Ejército Raúl Castro

Aunque los grandes medios de comunicación y en las redes sociales los odiadores anticubanos, intentan silenciar, minimizar o desvirtuar la respuesta de la mayoría de la población de la Isla, la verdad se abre paso con sólidos argumentos y reflexiones

Foto: Enro/ Cubadebate

La ola de indignación y de condena por la injusta acusación del gobierno de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro crece por momentos, tanto en Cuba como en el exterior, expresión de que la justicia y la razón les asiste a quienes defienden y apoyan a la Revolución cubana y a su líder por su incuestionable prestigio, moral y nobles ideales.

Aunque los grandes medios de comunicación al servicio del imperio, y en las redes sociales los odiadores anticubanos, intentan silenciar, minimizar o desvirtuar la contundente respuesta de la mayoría de la población de la Isla, y de organismos, instituciones, gobiernos y personalidades de otras naciones, la verdad se abre paso con sólidos argumentos y reflexiones.

Es amplio el consenso de que la peligrosa escalada agresiva de la administración de Donald Trump contra Cuba incluye la espuria condena a su líder, las cínicas declaraciones y las amenazas recientes de voceros estadounidenses y la presencia en el mar Caribe de naves de guerra.

Por ello, de manera reiterada se llama a la paz, al respeto de la soberanía de la mayor de las Antillas, al Derecho Internacional, dado que una guerra o invasión solo traería destrucción y muerte para miles de cubanos y de norteamericanos.

Qué cinismo!.El gobierno de Estados Unidos tiene crímenes y ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, pero ellos quieren juzgar a quien ha sido ejemplo de dignidad y lealtad a su pueblo, dice una declaración de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, que condena la injusta acusación al al General de Ejército Raúl Castro.

El suceso de las avionetas de «Hermanos al Rescate» fue aclarado por Cuba en su momento: ellos violaron reiteradamente nuestro espacio aéreo, y nuestro gobierno lo denunció ante las autoridades de EE.UU y ante organismos internacionales. Es otra infamia más, dice la declaración de la ANEC enviada a medios locales.

Dirigentes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) subrayaron la impotencia del imperialismo para derrocar a la Revolución, valiéndose de mentiras y argumentos sin fundamentos en aras de tergiversar los hechos ante el mundo y justificar una agresión contra la isla.

El Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, señaló en un comunicado que el gobierno de Estados Unidos, con una participación directa o indirecta en guerras, invasiones y otras formas desestabilización, no está legitimado para acusar a nadie.

El General de Ejército encarna la esencia más genuina de la Revolución gracias a su capacidad de liderar desde la modestia y el ejemplo personal. Ha dedicado toda su vida a defender la soberanía de Cuba, la dignidad de su pueblo y la paz entre las naciones, dice el mensaje de la mayor organización de masas del país.

Por su parte, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), manifestó que los campesinos conocemos bien la obra emancipadora de Raúl, el Comandante del Ejército Rebelde y fundador del Segundo Frente Oriental, el organizador del Congreso Campesino en armas, el defensor junto a Fidel de la reforma agraria, la unidad y de la dignificación del campo cubano.

En una declaración de principios la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) reflejó que en un escenario teatral, un grupo de actores prepotentes, políticos y jueces imperiales, mercenarios y vendepatrias, escenifican, como posible pretexto para el ataque, una obra mediocre, la condena de un Héroe nacional, de uno de los grandes líderes históricos de una Revolución que jamás ha podido ser doblegada.»