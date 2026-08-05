Otorgan Medalla de la Amistad a activista autraliano Donald Dutherland

Este reconocimiento fue concedido al activista por su valiosa contribución al fortalecimiento de la solidaridad entre Cuba y Australia

Dutherland, recibió la distinción en La Habana a manos de la vicepresidenta primera del ICAP, Noemí Rabaza. (Foto: Panchito González)

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) reconoció con la Medalla de la Amistad al activista australiano Donald Dutherland, promotor y organizador de ayudas solidarias al sistema médico de la isla.

Dutherland, recibió la distinción en La Habana a manos de la vicepresidenta primera del ICAP, Noemí Rabaza.

Este reconocimiento lo otorga el Presidente de la República de Cuba a propuesta del presidente del ICAP, y fue concedido al activista por su valiosa contribución al fortalecimiento de la solidaridad entre ambas naciones.

El militante solidario al agradecer este homenaje, destacó la importancia que tiene para el pueblo australiano ayudar a los cubanos, en momentos donde la política de máxima presión ejercida por Estados Unidos pretende estrangular la resistencia de los habitantes de mayor de las Antillas.

“La práctica de ayudar a Cuba a desafiar el propósito cruel del imperio más poderoso del mundo que busca destruir el humanismo y el socialismo, para nosotros, es una acción esencial”, enfatizó.

Rabaza, en su intervención agradeció en nombre de los cubanos, el constante apoyo del Fondo Australiano para los Hospitales de Niños a las instituciones de salud de la isla.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el director Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Eugenio Selman, destacó la labor de Dutherlan y su vinculación al centro hospitalario.

“Don Sutherland representa los mejores sentimientos y esfuerzos de los sindicatos y trabajadores australianos que sienten la importancia de lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba”, resaltó.