Papa León XIV es diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar tras cirugía

Según informó la Santa Sede, el jerarca católico fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, tras el análisis del tejido extraído durante una intervención quirúrgica realizada el pasado 13 de octubre

El Papa fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras extirpación de un tumor.

El Vaticano confirmó este viernes que el papa León XIV padece cáncer de pulmón, luego de que los estudios realizados tras su reciente cirugía arrojaran resultados preocupantes para la salud del pontífice.

Según informó la Santa Sede, el jerarca católico fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, tras el análisis del tejido extraído durante una intervención quirúrgica realizada el pasado 13 de octubre.

En dicha cirugía, los médicos extirparon un tumor localizado en la parte inferior del pulmón derecho del papa.

De acuerdo con el parte médico difundido por el Vaticano, el procedimiento duró cerca de 90 minutos y concluyó sin complicaciones.

El papa León XIV despertó con normalidad tras la anestesia y regresó a su habitación del hospital, donde permanece en recuperación bajo observación médica.

El adenocarcinoma se origina en células glandulares, responsables de la producción de sustancias como la mucosidad. En los pulmones, es el tipo de cáncer más frecuente entre los tumores clasificados como de células no pequeñas, los cuales corresponden a la mayoría de los casos de esta enfermedad a nivel mundial.

Por el momento, la Santa Sede no ha brindado detalles adicionales sobre el estado de salud del pontífice ni sobre los próximos pasos de su tratamiento.

Vladimir Putin conversa por teléfono con el papa León XIV

El papa León XIV ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital romano en el que está ingresado, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo.

Durante la conversación, el pontífice estadounidense expresó su «profunda preocupación por la grave crisis humanitaria» en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Jersón, según informó la Santa Sede en un comunicado.

Así, el papa pidió ,una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil.

Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz.