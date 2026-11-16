Papa León XIV cierra este lunes en Lima primer viaje apostólico por Latinoamérica

El recorrido incluyó visitas a Argentina, Uruguay y Perú, antes de su regreso a Roma tras finalizar las actividades programadas en la región

Miles de fieles llegaron desde el domingo a la Base Aérea de Las Palmas, de Lima, donde pasaron la noche, para poder despedirse de León XIV, quien oficiará una misa con la que cerrará su primer viaje apostólico por Latinoamérica. (Foto: EFE)

La ciudad de Lima se prepara para recibir este lunes la última actividad del papa León XIV en Perú, una misa multitudinaria que marcará el cierre de su primer viaje apostólico por América Latina, que incluyó visitas a Uruguay y Argentina.

El pontífice regresó a la capital peruana durante la noche del domingo, tras una intensa jornada que incluyó visitas a Cusco y a la ciudad amazónica de Pucallpa. A su llegada a la segunda ciudad, por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, León XIV fue recibido en un ambiente marcado por muestras culturales y expresiones artísticas tradicionales.

En esos territorios sostuvo encuentros con comunidades locales, líderes indígenas y representantes de organizaciones religiosas. Uno de los momentos centrales de la jornada tuvo lugar en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa, donde León XIV dialogó con misioneros, misioneras y delegados de pueblos amazónicos. El intercambio formó parte de las actividades de su sexto viaje apostólico.

Durante ese encuentro, el líder de la Iglesia católica abordó temas relacionados con las condiciones de vida en regiones alejadas y llamó la atención sobre las dificultades que enfrentan numerosas comunidades para acceder a servicios básicos.

León XIV regresó a la capital peruana durante la noche del domingo, tras una intensa jornada que incluyó una visita a Cusco. (Foto: EFE)

El pontífice recordó además a los líderes indígenas que han perdido la vida en los últimos años mientras protegían sus comunidades. Ante representantes de veintiún pueblos originarios, señaló que «La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres».

Por otra parte, la escala en la capital sirvió también para ultimar los preparativos de la ceremonia que pondrá fin a su estancia en Perú. La eucaristía se celebrará en la Base Aérea Las Palmas y, según los organizadores, se espera la asistencia de más de un millón de personas. El oficio religioso está previsto para las 10:30 de la mañana, hora local.

Con esta celebración concluirá la primera gira latinoamericana de León XIV, iniciada el pasado 6 de noviembre. El recorrido incluyó visitas a Argentina, Uruguay y Perú, antes de su regreso a Roma tras finalizar las actividades programadas en la región.