Paraguayos exigen castigo para Peña por «estafar» a la mitad de la población

«Nunca tuvimos un presidente de la República tan corrupto y sinvergüenza», expresó uno de los manifestantes, quien dijo que el mandatario debe «poner la cara» y «ser juzgado por senadores y senadoras» por haber «estafado» a casi tres millones de clientes

RT reporta en vivo desde el lugar de los acontecimientos. (Foto: Captura de pantalla)

Cientos de paraguayos salieron este 6 de noviembre a las calles de Asunción para exigir la destitución del presidente Santiago Peña en medio de la crisis financiera desatada por el colapso de Ueno Bank, mientras el Congreso se reúne para continuar el juicio político en su contra tras no aceptar su renuncia.

«Nunca tuvimos un presidente de la República tan corrupto y sinvergüenza», expresó a RT uno de los manifestantes, quien dijo que el mandatario debe «poner la cara» y «ser juzgado por senadores y senadoras» por haber «estafado» a casi tres millones de clientes.

«Dos de cada tres paraguayos fueron robados. Fueron robados por su propio presidente», afirmó en la misma línea un estudiante de medicina, quien cuestionó la seguridad del sistema financiero, que se presentaba como «seguro», pero terminó desplomándose «en cuestionó de segundos, en un abrir y cerrar de ojos», provocando la desaparición de «todo el dinero».

Una representante del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas reclamó la salida de las autoridades y exigió que rindan cuentas ante la Justicia por los presuntos hechos de corrupción. «Este Gobierno ya no da más, tienen que ir a la cárcel todos los que robaron a los trabajadores, al pueblo paraguayo. No podemos permitir más ni un minuto más que sigan estando en el poder», manifestó.

Cabe aclarar que el juicio político tiene como finalidad la destitución de Peña, pero no implica su procesamiento ni una condena penal. Sin embargo, una eventual destitución podría derivar en la pérdida de los fueros políticos y posibilitar que sea investigado y juzgado por la Justicia ordinaria.