¿Cuál fue el costo de la victoria demócrata en EE.UU. para los 500 multimillonarios más ricos?

Se trata de la decimocuarta mayor caída diaria desde que se comenzó a elaborar la clasificación en 2012 y se produce después de un período en el que los multimillonarios tecnológicos se encaminaban a su mejor año histórico

Gobernadora electa demócrata de Ohio, Amy Acton, Columbus, EE.UU., 3 de noviembre de 2026. (Foto: Jeff Swensen / Gettyimages.ru)

Las 500 personas incluidas en el índice de riqueza perdieron en conjunto 185.000 millones de dólares el 5 de noviembre, informa Bloomberg.

Se trata de la decimocuarta mayor caída diaria desde que Bloomberg comenzó a elaborar su clasificación en 2012. Esto se produce después de un período en el que los multimillonarios tecnológicos se encaminaban a su mejor año histórico, ya que concentran el 36 % de la riqueza total del índice en medio del crecimiento imparable de la inteligencia artificial, apunta el medio.

Bloomberg vincula estas pérdidas con la victoria demócrata en las elecciones de medio término del 3 de noviembre en EE.UU.

Por ejemplo, el director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, sufrió una caída de 15.100 millones de dólares en su fortuna, que quedó en 150.900 millones, mientras las acciones se desplomaban tras la amplia derrota del Partido Republicano.

Otros grandes perdedores fueron el director de SpaceX, Elon Musk, y el cofundador de Oracle Corp. Larry Ellison, cuyas fortunas se redujeron en 79.700 millones y 10.100 millones de dólares, respectivamente.

Los tres, y especialmente Huang, están fuertemente expuestos al desarrollo de centros de datos para sostener la creciente demanda de inteligencia artificial, aclara la agencia.

Las expectativas de que una Cámara de Representantes y un Senado controlados por los demócratas trabajen para restringir la construcción de centros de datos, un componente crítico de la infraestructura de la inteligencia artificial, contribuyeron a la caída de las acciones de fabricantes de semiconductores y proveedores de capacidad de cómputo, argumenta Bloomberg.