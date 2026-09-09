Parlamentario japonés constata en Cuba efectos del bloqueo estadounidense

El parlamentario japonés destacó el “grave impacto” de las sanciones económicas de EE.UU. en la educación de los niños cubanos

El político resaltó como esos niños, incluso en medio de las actuales dificultades, “hablaban de querer ayudar a los demás en el futuro”. (Foto: PL)

El miembro de la Cámara de Consejeros de la Dieta de Japón, Kenji Isezaki, constató hoy los afectos del bloqueo de Estados Unidos durante un recorrido por un centro escolar en Cuba.

“Visité una escuela primaria pública en La Habana con Marta del Carmen Mesa Valenciano, miembro de la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión Nacional de Educación, Cultura y Ciencia”, escribió en su cuenta en X Isezaki.

El parlamentario japonés destacó el “grave impacto” de las sanciones económicas de EE.UU. en la educación de los niños cubanos, medidas que afectan la disponibilidad de materiales y suministros de enseñanza, así como la electricidad y el transporte.

“A pesar de las severas restricciones en el transporte, la escuela está trabajando arduamente para mantener las clases presenciales”, añadió el también secretario general de Liga Parlamentaria de Diplomacia Humanitaria del país asiático.

En el mismo mensaje, Isezaki describió que los niños en el centro escolar estaban llenos de energía y entusiasmo. “Cuando les pregunté: ‘¿Qué quieren ser cuando crezcan?’, las manos se levantaron una tras otra, y escuché respuestas como ‘médico’ y ‘maestra’”, relató.

El político resaltó como esos niños, incluso en medio de las actuales dificultades, “hablaban de querer ayudar a los demás en el futuro”.

La víspera, el parlamentario japonés fue recibido por Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional Cuba, para intercambiar sobre el trabajo y cooperación entre ambos parlamentos.

Isezaki, profesor de la Escuela de Posgrado de Estudios Globales de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, es especialista en prevención de conflictos.