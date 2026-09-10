Hodelín: el récord que no fue

Por incumplimiento del control antidopaje del evento en que la conquistó, el espirituano acaba de perder su registro mundial en el Sub-20 de salto largo

El día en que el atleta realizó el salto de 8.46 metros en Francia, el 13 de junio, “el procedimiento de control antidopaje realizado en aquella competición no cumplió las reglas establecidas por World Athletics”.

La extraña noticia comenzó a correr en las últimas horas. Casi tres meses después de lograrlo, el espirituano Jorge Hodelín Rodríguez pierde el récord mundial Sub-20 de salto largo. ¿La causa? Incumplimiento del control antidopaje.

No tiene nada que ver con el atleta, ni con un potencial vínculo con consumo de sustancias prohibidas. De acuerdo con los reportes, el día en que el atleta realizó el salto de 8.46 metros en el Envol Trophée (Pierre Benité) de Auvergne, Francia, el 13 de junio, “el procedimiento de control antidopaje realizado en aquella competición no cumplió las reglas establecidas por World Athletics”.

Ello se dio a conocer en el informe World record watch, actualizado el pasado 6 de septiembre, donde esa marca aparece en la categoría Rejected or unratifiable, que significa rechazado o no homologable.

Lo que no se explica es por qué el mencionado control resultó irregular en una competencia de tan alto calibre.

Incluso su brinco lo había logrado con viento permisible de 1.9 metros por segundo y siguió una secuencia de saltos sobre los 8 metros durante toda la temporada 2026 en las diferentes competencias en las que había participado.

De tal suerte, el salto que ocurrió y disfrutó con todos sus derechos se esfuma en definiciones extracompetitivas, aunque queda como la actual cota personal del muchacho que semanas después se coronó como campeón centroamericano en Santo Domingo con otra marca por encima de los 8 metros.

La decisión implica que el actual récord mundial juvenil sigue en manos del italiano Mattia Furlani, de 8.38 metros.

Pero, definitivamente, septiembre no ha traído buenas noticias para Hodelín, quien no pudo completar sus presentaciones en la Liga del Diamante cuando, en la ciudad belga de Bruselas, sufrió una lesión en una de sus piernas, mientras cumplía su primer salto en la última parada del evento que lo obligó a salir de la competencia.

La lesión fue dolorosa no solo por su efecto físico en el joven atleta, inscrito ya entre los mejores del mundo en su especialidad. El retiro de la competencia impidió que participara en el Ultimate Mundial en Budapest, Hungría, para el que había logrado clasificar dadas sus excelentes actuaciones en las diferentes paradas de la Liga del Diamante.

El evento no solo reunirá del 11 al 13 de septiembre a los mejores atletas del ranking del orbe, muchos de ellos presentes en la Liga del Diamante, sino que repartirá jugosos premios en metálico, tanto como una cifra récord de 10 millones de dólares, con 150 000 dólares para los ganadores.

Pero será para la próxima. Estos son gajes del deporte. Hodelín es bien joven y talento le sobra para enderezar este aciago septiembre.