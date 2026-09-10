Cocina Centralizada de Sancti Spíritus garantiza almuerzos para alumnos y trabajadores

En el nuevo curso escolar más de 1 900 comensales reciben alimentos elaborados en este establecimiento vinculado al sector de Educación

Este centro garantiza la elaboración de alimentos para el almuerzo de alumnos y trabajadores de nueve escuelas.

“Comenzamos un curso 2026-2027 atípico, pero hasta el momento estamos asegurando el almuerzo para alumnos y trabajadores de distintos centros educacionales en Sancti Spíritus”, declaró a Escambray Néstor Antonio Valle López, administrador de la Cocina Centralizada Raúl González perteneciente al sector de Educación en el territorio.

Desde que se inició el nuevo período docente, el centro está prestando servicios con ciertas limitaciones de suministros, aunque de manera estable. Se hace un gran esfuerzo para que los alimentos lleguen en el tiempo establecido a cada una de las escuelas vinculadas al mismo.

Según declaraciones del administrador, allí se cocina diariamente para 1 193 comensales, los cuales están vinculados a nueve escuelas primarias de la cabecera provincial.

Apuntó que también se presta servicio de cocción de alimentos a otros dos centros estudiantiles: Federico Engels y Rubén Martínez Villena, que acuden con sus propios recursos a elaborarlos allí.

“Como parte del menú diario —aclara Néstor— aseguramos arroz, potaje o caldo, fufú de plátano y pan, porque hay dificultades para adquirir el plato fuerte, al igual que para la compra de determinadas viandas”.

Los 32 trabajadores que aquí se desempeñan comienzan su labor desde horas bien tempranas del día para poder asegurar todo el proceso de preparación y elaboración de los alimentos. Pero en el caso de los viernes, la mayoría del colectivo se traslada hasta el organopónico El Gigante, donde cuentan con siete canteros vinculados a la Raúl González, en los cuales se siembran habichuelas y condimentos frescos para mejorar la comida de los estudiantes.