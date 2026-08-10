Potente sismo de 7,4 sacude a Colombia (+fotos)

De acuerdo a videos en redes sociales, el sismo fue percibido en ciudades como Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Manizales (Caldas)

En las imágenes que circulan en las plataformas sociales también pueden verse los daños causados por el sismo. (Foto: Internet)

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes a la zona oeste de Colombia, de acuerdo al reporte del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico ocurrió a 20 kilómetros San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. De acuerdo a videos en redes sociales, el sismo fue percibido en ciudades como Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Manizales (Caldas).

En las imágenes que circulan en las plataformas sociales también pueden verse los daños causados por el sismo en la ciudad de Manizales.

En la capital colombiana, según informó el alcalde, Carlos Galán, a través de su cuenta de X, no hubo afectaciones ni daños estructurales y solo se reportaron algunas grietas en edificios.