Prensa de EEUU concede especial destaque a cumbre Trump-Xi Jinping en China

Los mandatarios de las dos potencias mundiales se encontraron durante dos horas y 15 minutos en la capital china en busca de estabilizar una relación que ha transitado en el tiempo con periodos de tensión

Medios de prensa de Estados Unidos dan una amplia cobertura a la visita de presidente Donald Trump a China para una cumbre con su homólogo Xi Jinping, que describen de histórica.

El líder chino le dijo a su huésped al inicio del encuentro en Beijing, según reseñan aquí las televisoras, que sus países deberían ser “socios en lugar de rivales”, mientras Trump calificaba de «estupendas» las conversaciones.

Los mandatarios de las dos potencias mundiales se encontraron durante dos horas y 15 minutos en la capital china en busca de estabilizar una relación que ha transitado en el tiempo con periodos de tensión, señalan los reportes.

«Una relación bilateral estable es beneficiosa para el mundo», afirmó Xi. De acuerdo con CNN el dignatario del gigante asiático celebró una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y China, definida por lazos constructivos y estables.

Citando un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Xi aseguró que ambos estadistas pactaron establecer una nueva orientación para los lazos bilaterales durante los próximos tres años y más.

Un titular de CBS News dijo: Xi de China advierte a Trump sobre «conflictos» si Taiwán no se «maneja adecuadamente». La cadena de noticias hizo hincapié en que ambas partes buscan estabilizar su relación tras la guerra comercial del año pasado.

También lidian con la incertidumbre en torno a la guerra de Estados Unidos con Irán. Sin embargo, China dejó claro que Taiwán constituye su máxima prioridad en la relación entre Estados Unidos y China.

El diario The New York Times apuntó en su portada: Trump en China y resaltó que “tras la advertencia de Xi sobre Taiwán, él y Trump adoptan un tono positivo”.

“Xi Jinping comunicó al presidente Trump que la cuestión de Taiwán, si no se gestiona adecuadamente, podría derivar en un enfrentamiento con Estados Unidos”, añadió el periódico.

Una percepción de la prensa es que por primera vez se utilizaron términos que sugieren un intento de ambas partes por redefinir la volátil relación que ha caracterizado a Washington-Beijing en los últimos años.

Previo a la llegada del ocupante del Despacho Oval a la capital china, el propio Times comentó en una de sus publicaciones que eran “Irán, Taiwán y la tregua comercial: las cartas de Xi para negociar con Trump”.