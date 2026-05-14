Denuncia Cuba en Brics amenaza de agresión y bloqueo de EEUU

El titular de la diplomacia cubana pidió a la comunidad internacional movilizarse para prevenir una aventura militar contra la isla

Bruno Rodríguez intervino en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los Brics. (Foto: PL)

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este jueves en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los Brics la amenaza de agresión militar directa y el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos contra su país.

En su intervención ante el foro multilateral, el titular de Relaciones Exteriores cubano rechazó enérgicamente las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump del 29 de enero y del 1 de mayo, así como las decisiones del Departamento del Tesoro del 7 de mayo, que refuerzan a niveles extremos el cerco económico contra la isla.

Rodríguez explicó que el bloqueo genera un daño humano extraordinario, con sufrimientos y privaciones extremas para las familias cubanas.

Asimismo, detalló que el cerco energético ha impactado la generación eléctrica, provocando prolongados cortes de electricidad y dificultades en el bombeo de agua, el suministro de gas licuado y la distribución de alimentos.

El canciller precisó que estas medidas afectan el transporte, los servicios médicos y la vida del pueblo cubano.

Aunque la mortalidad infantil se mantiene baja, acotó, se ha duplicado en el último periodo, y cerca de cien mil pacientes, incluidos 12 mil niños, esperan una intervención quirúrgica.

El titular de la diplomacia cubana pidió a la comunidad internacional movilizarse para prevenir una aventura militar contra Cuba que provocaría una catástrofe humanitaria, derramamiento de sangre y la desestabilización de la región.

«Producir escasez, privaciones y asfixia total para provocar una situación social que conduzca al derrocamiento de la Revolución cubana ha sido siempre el verdadero objetivo de la hostilidad de Estados Unidos», afirmó Rodríguez.

Pese al contexto adverso, el canciller destacó que el pueblo cubano ha dado muestras de unidad, determinación y gran capacidad de resistencia.

“En poco más de un año, con el apoyo de naciones como China, Rusia, Vietnam e India, Cuba ha conseguido avances sostenidos en materia de soberanía energética”, subrayó.

El ministro favoreció la promoción de nuevos proyectos de cooperación que aceleren la innovación, así como la creación de un repositorio de los Brics para la ciencia y la investigación al servicio de las naciones del Sur.

Rodríguez ratificó el firme compromiso de su país con la defensa del derecho internacional y la construcción de un orden más justo, equitativo y democrático.

Además, agradeció las expresiones de apoyo y solidaridad de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, en particular de los Estados miembros y socios del Brics.

«Cuenten siempre con nuestra disposición y modesta contribución a estos legítimos y urgentes propósitos de los pueblos del Sur Global», concluyó.