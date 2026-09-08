Presidente de Cuba chequea rehabilitación de la fuente de abasto de agua El Gato

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió en la mañana de este martes la provincia de Mayabeque.

El Jefe de Estado intercambió con directivos y expertos sobre ese lugar que contiene 17 pozos y que abastece a más del 27 por ciento de la población de la ciudad. (Foto: Estudio Revolución)

Como parte del seguimiento que la dirección del país está dando al aseguramiento del abasto de agua, este martes en la mañana el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la importante fuente conocida como “El Gato”, principal sistema suministrador del preciado líquido para los municipios del este de La Habana.

El Jefe de Estado intercambió con directivos y expertos sobre ese lugar que contiene 17 pozos y que abastece a más del 27 por ciento de la población de la ciudad -beneficiarios pertenecientes a los municipios de Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Habana del Este, Cotorro, y Diez de Octubre-.

Especial interés mostró el mandatario por lo que debe hacerse allí para optimizar el funcionamiento de un sistema tan importante. Fue una jornada que también contó con la presencia del miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; así como con la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh; el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; entre otros dirigentes.



En una explicación sobre el programa de inversiones y mantenimiento que está diseñado, se hizo referencia, entre otras tareas por delante, a la supresión de fugas en el campo de pozos y conductoras; al completamiento de equipos de bombeo; al mantenimiento integral de la infraestructura civil; y a las acciones para garantizar la estabilidad eléctrica.

El Presidente volvió sobre cronogramas ya diseñados y que corresponden a sistemas de abasto ya visitados como “Paso Seco” o “Cuenca Sur”. También hizo análisis sobre otros lugares del país, donde se extenderá este plan integral.

De manera general, en lo que respecta al Programa de aseguramiento al abasto de agua en la capital, hizo referencia a “una primera etapa donde estamos tratando de hacer coincidir el aseguramiento eléctrico que podamos dar con grupos electrónicos para evitar que, si hay apagón, haya discontinuidad en el servicio. Y a la vez estamos trabajando los emplazamientos para ir a la etapa definitiva que es con fuentes renovables”.



La oportunidad de las transformaciones

Son muchas las posibilidades que se abren a partir de las transformaciones que en lo económico y lo social se ha planteado el país. Pero esa verdad no dará frutos por sí sola: que el diapasón que se abre cree un bienestar tangible depende, entre otras premisas, de la audacia y de la creatividad de quienes estén al frente de algún emprendimiento.

Este martes en la mañana, en el Central Agroindustrial Azucarero “Boris Luis Santa Coloma”, ubicado en el municipio Madruga de la provincia de Mayabeque, el Presidente Díaz-Canel recordaba a directivos y trabajadores que pueden hacerse varias cosas a la par.



Él hablaba, por ejemplo, de zafra azucarera y de emprender zafra de meladura, así como de asumir producciones locales -como la de la raspadura o la del melado de caña-, “y, con todo eso, obtener más ingresos, más estabilidad en los trabajadores, más beneficio social, y más aporte económico”.

Todo lo anterior -como reflexionaba el mandatario- pasa por sembrar caña, lo cual depende, a su vez, de incentivos como el hecho de que los productores puedan estar mejor remunerados.

También en Madruga el Jefe de Estado visitó la finca “La Esperanza”, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Nelson Fernández. Allí, una vez que escuchó al productor Lázaro Fundora sobre todo cuanto hace, Díaz-Canel dijo: “Este hombre es un sabio”. Porque aquello es como un abanico de producciones pensadas para más de un destinatario.



“La Esperanza” es un universo donde muchos de los trabajadores tienen allí sus viviendas -por eso Fundora afirma que la mano de obra no falla-. La instalación de numerosos paneles solares ha permitido la autonomía energética; la col, el limón, la guayaba, el mango… se dan en esas tierras y luego son vendidas al turismo o a otros espacios, o donados a hogares de ancianos.

Fundora posee más de 30 hectáreas; y un día, hace ya 14 años, incursionó en el mundo de las abejas para polinizar sus frutales. Ahora cuenta con más de 200 cajas donde esos animales valiosos dan miel y otras maravillas que podrían tener salida en los mercados más exigentes. Todo es cuestión de hallar los enlaces adecuados, y de aprovechar la autonomía que viene con las transformaciones de hoy.



Sobre tales temas se habló en la finca mientras el productor mostraba al Presidente sus áreas destinadas a la cría de animales, o los espacios de una minindustria, o el emprendimiento con las abejas. “Si yo vuelvo a nacer -dijo Fundora- vuelvo a ser guajiro”. Y el éxito que va mostrando depende, en gran medida, de su profundo sentido de pertenencia.

El recorrido de este martes tuvo como último punto a la Unidad Empresarial de Base (UEB) “Amistad cubano vietnamita”, ubicada en el municipio de San José de Las Lajas, en la provincia de Mayabeque.



Lo que de allí sale -como explicaron los expertos al Presidente Díaz-Canel Bermúdez- tributa a la producción de gallinas a lo largo del país: porque su esencia es la mejora genética de las aves.

En la pirámide del desarrollo avícola está la entidad visitada -única de su tipo en la Isla y concebida para robustecer resultados que impactarán directamente en el bienestar de la población-. Allí también hay emplazados paneles solares, porque la autonomía energética es una de las grandes batallas de quienes busquen, ahora mismo, avanzar en cualquier emprendimiento de valor.