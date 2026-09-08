Septiembre para Cuba se avizora menos lluvioso y muy cálido

Las condiciones enunciadas obedecen en gran medida a la influencia del evento ENOS (El Niño/Oscilación del Sur), que ha continuado su rápido proceso de intensificación en las últimas semanas

Se prevén también temperaturas máximas superiores a las habituales en todo el archipiélago cubano. (Foto: Oscar Alfonso/ACN)

Pese a clasificar entre de los meses más lluviosos del año en Cuba, para el actual septiembre se espera la ocurrencia de precipitaciones por debajo de la media histórica en las tres regiones del país.

Así lo indican la salida de los modelos consultados y el criterio de los especialistas del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, cuyas predicciones prevén también temperaturas máximas superiores a las habituales en todo el archipiélago cubano y mínimas en el límite superior de la norma para occidente y por encima de lo normal, en centro y oriente.

Las condiciones enunciadas obedecen en gran medida a la influencia del evento ENOS (El Niño/Oscilación del Sur), que ha continuado su rápido proceso de intensificación en las últimas semanas, con un incremento notable de las anomalías cálidas de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial, principalmente en sus regiones central y oriental.

Según el consenso de los modelos, tiene altas probabilidades de alcanzar la categoría de muy fuerte durante el noveno mes del calendario y continuar con esa clasificación en el transcurso del invierno 2026-2027.

El Centro del Clima del Instituto de Meteorología mantiene una continua vigilancia sobre este evento de interacción océano atmosfera y su futura evolución.

Asociado en gran medida a la presencia de un ENOS fuerte, la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico, que incluye también al golfo de México y el mar Caribe, registra hasta el 6 de septiembre la formación de solo cinco tormentas tropicales de corta duración y ningún huracán.

Incluso, la temporada transita en estos momentos por su etapa de mayor actividad o pico, inmersa en una calma ciclónica total.