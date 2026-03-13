Presidente de Cuba comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo

El intercambio será transmitido por cadena nacional de radio y televisión

Agencia Prensa Latina

13 marzo, 2026 - 5:23am

El intercambio, que da continuidad al realizado el pasado 5 de febrero.

La presidencia de la República de Cuba anunció que el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, comparecerá este viernes ante medios de comunicación con el propósito de tratar asuntos de interés nacional e internacional.

De acuerdo con el aviso publicado en la red social Facebook y en el programa de la televisión local Mesa Redonda, la presentación será a partir de las 07:30, hora local.

«El intercambio, que da continuidad al realizado el pasado 5 de febrero, será transmitido por cadena nacional de radio y televisión», asegura la notificación oficial.

Asimismo, añade que «podrá ser visto en las plataformas digitales» de los medios de comunicación de la isla y «en retransmisión» en el propio espacio de la Mesa Redonda.

