Presidente de Cuba visita sede de la Plataforma Soberanía; 18 servicios digitales ya están en línea

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, visitó el Centro de Gobierno Digital, ubicado en el municipio habanero de Playa, entidad que, tras un año de creada, fortalece el vínculo del gobierno con sus ciudadanos, con el impulso a la transformación digital

La plataforma Soberanía constituye la principal herramienta de cara a la ciudadanía en la gestión de gobierno digital. (Fotos: Estududios Revolución)

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó este sábado el Centro de Gobierno Digital, entidad adscrita al Consejo de Ministros, donde el impulso a la transformación digital busca el bienestar ciudadano, el mejoramiento de la eficiencia y transparencia de la gestión de gobierno, la administración y los servicios públicos, mediante las tecnologías digitales, el aprovechamiento de datos, la información y la participación ciudadana.

La plataforma Soberanía constituye la principal herramienta de cara a la ciudadanía en la gestión de gobierno digital y surgió tras la publicación del Decreto 125 en la edición ordinaria número 63 de la Gaceta Oficial, el 25 de julio del pasado año.

El director del Centro de Gobierno Digital, ingeniero Wilfredo González Vidal, expuso ante el Presidente cubano los resultados del período de trabajo, considerado de reconocimiento, y que ahora transita por la ampliación y perfeccionamiento de la gestión de los trámites digitales y su conexión con los ciudadanos y las diferentes instituciones del país.

Tras más de doce meses de funcionamiento, González Vidal apuntó que disponen de dieciocho servicios en línea, “lo que quiere decir que los ciudadanos pueden acceder desde la comodidad de su teléfono o desde Internet en sus hogares para solicitar estos servicios”.

Destacó, entre los servicios que se han realizado, las más de 24 mil solicitudes de pasaportes para mayores de 18 años y casi 40 mil de registros del estado civil. Cifras que, según González Vidal, aún son insuficientes, por lo que se necesita un mayor conocimiento de la población sobre las posibilidades de Soberanía, así como una mayor confianza en ella.

El director del Centro de Gobierno Digital señaló al Jefe de Estado que, aunque hasta la fecha se han verificado más de 43 mil identidades digitales a nivel nacional para el uso de la plataforma Soberanía, existen muchas potencialidades para continuar creciendo en el número de personas que acceden al portal.

En sus comentarios, Díaz-Canel afirmó que, en la medida en que las personas aprecien que los trámites se resuelven más rápido y obtienen resultados mediante el uso de esta plataforma, se irá ganando una mayor confianza.

Desafíos por delante

Ingeniero Wilfredo González Vidal, director del Centro de Gobierno Digital.

Entre los desafíos futuros, el Centro de Gobierno Digital trabaja para contribuir a legitimar el uso de los documentos digitales en el país, a partir de la Resolución 284 del Ministerio de Justicia, que plantea que el documento digital que se corresponda con los datos del Registro Central Nacional tiene igual valor que uno impreso.

“Ello requiere, primero, de un conocimiento de parte de los funcionarios públicos para que se respete ese derecho ciudadano —acotó Wilfredo González—; también conlleva una preparación y una cultura para que se entienda que Soberanía hoy genera una alternativa al método presencial para acceder a nuevos servicios”.

La plataforma mantiene hoy activas, entre otras, las doce solicitudes vinculadas con el registro civil, cinco servicios asociados con la identidad del ciudadano y con los cambios de ubicación electoral, y, más recientemente, se pusieron a disposición de los ciudadanos el trámite de pasaporte para mayores de 18 años, y el servicio de atención social vinculado con el encargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la atención a las personas con alguna vulnerabilidad.

“Pero el desafío mayor es cultural —consideró—. Hablamos de organizar la administración pública de forma diferente, que genere más eficiencia y coloque al ciudadano en el centro del proceso, y que encuentre soluciones en lo vinculado a los servicios públicos”.

Sostuvo igualmente que “las administraciones públicas deben actuar de manera más ágil, simplificar procesos y lograr un mayor uso de las tecnologías para evitar el desplazamiento de los ciudadanos y gastos económicos innecesarios”.

La mirada es continuar ampliando servicios

Durante la amplia presentación, fueron mostrados al Presidente los avances de dos proyectos: uno de ellos permitirá viabilizar la participación y análisis de la población sobre el contenido de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, que podría derivar en el enriquecimiento de su contenido y en la participación ciudadana en la toma de decisiones; el otro busca ofrecer a las personas la posibilidad de acceder a la disponibilidad de ofertas de empleo en los sectores estatal y no estatal, de acuerdo con sus capacidades.

En este sentido, el Jefe de Estado destacó los aportes que puede ofrecer este canal digital de comunicación en ambos casos, desde el punto de vista de funcionalidad para facilitar el acceso de la población al contenido de las transformaciones, su evaluación y propuestas de nuevas ideas, y también para darle mayor visibilidad al mercado de empleo en el país.

Para el director de Operaciones del Centro de Gobierno Digital, Rafael Santana Ferrera, la Plataforma Soberanía trabaja desde el concepto de la interacción del gobierno con sus ciudadanos, lo que permite insertar constantemente nuevos servicios.

“Este proyecto que hemos creado para el análisis de las 176 transformaciones es el principio de esta plataforma”, puntualizó.

“Nuestra misión es propiciar el intercambio del gobierno con los ciudadanos en cualquier momento que se decida, para favorecer la toma de decisiones”, aseguró.

“Nuestra concepción es la de ir creando nuevos servicios con la defensa del principio del vínculo gobierno-ciudadano”.