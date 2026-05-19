Putin en China para dialogar con Xi Jinping y con más cooperación en la agenda

Esta es la visita número 25 de Putin a China, durante la cual «ambos presidentes intercambiarán opiniones sobre las relaciones bilaterales, la cooperación en diversos ámbitos y cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo»

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó este martes a Beijing para una visita de Estado que comprende varios encuentros con su homólogo Xi Jinping y la participación en diferentes conmemoraciones.

El canciller chino, Wang Yi, recibió al líder ruso en el aeropuerto, evidencia de que las relaciones Beijing-Moscú se encuentran en el mejor momento de su historia.

Así lo han declarado los respectivos presidentes y Putin justo hoy, antes de volar al gigante asiático, lo enfatizó en un mensaje de video grabado que se divulgó aquí.

«Señalaré que en Rusia se respeta mucho la historia milenaria de China, sus logros en cultura, arte y ciencia. Y estamos interesados en que nuestros pueblos se acerquen, se entiendan aún mejor, adopten todo lo bueno que hay en las ricas tradiciones y el legado de los dos países», apuntó el mandatario.

Agregó que Rusia y China miran con confianza hacia el futuro y desarrollan activamente contactos en política, economía, defensa, amplían los intercambios humanitarios y fomentan la comunicación interpersonal.

Putin informó sobre el volumen de comercio entre Rusia y China, el cual sigue creciendo y ya ha superado los 200 mil millones de dólares: «El volumen de comercio ruso-chino sigue creciendo, habiendo superado hace tiempo la marca de los 200 mil millones de dólares».

Según la cancillería del gigante asiático, esta será la visita número 25 de Putin a China, durante la cual «ambos presidentes intercambiarán opiniones sobre las relaciones bilaterales, la cooperación en diversos ámbitos y cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo».

Beijing y Moscú celebrarán juntos el 30 aniversario del establecimiento de la asociación estratégica de coordinación China-Rusia, el 25 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa y el comienzo de los Años de la Educación China-Rusia.

La agenda principal está reservada para mañana 20 de mayo cuando ocurran los encuentros con Xi, a menos de una semana de que el mandatario Donald Trump finalizara su agenda en Beijing.

Putin está acompañado por cinco vice primeros ministros, ocho ministros, responsables del Banco Central y de varias corporaciones estatales, así como por dirigentes regionales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú tiene «grandes expectativas» de la visita del mandatario ruso.