Los enemigos recurren a «métodos claramente terroristas» al no poder vencer al país euroasiático en el campo de batalla, declaró el presidente ruso

Activistas de la Guardia Joven de Rusia Unida y de la Legión de Voluntarios participan en una actividad con motivo del Día de la Unidad Nacional.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este lunes que su país resistirá ante cualquier intento de Occidente de someterlo.

«Hace mucho que nos enfrentamos a restricciones ilegales, a intentos de contención y a presiones», señaló el mandatario, indicando que esa presión se intensificó en 2022 cuando Occidente «puso en marcha la maquinaria rusófoba a pleno rendimiento».

Al imponer sanciones que resultaron contraproducentes y causaron «daño» a «sus propios autores», Occidente ha querido «desestabilizar al Estado ruso» y provocar una división social«, intentando «asfixiar nuestra economía, nuestro sistema financiero y nuestro sector bancario, así como socavar el potencial de la ciencia, la industria y la educación», denunció.

El presidente afirmó que al «no poder vencer a Rusia en el campo de batalla», han recurrido incluso a «métodos abiertamente terroristas». «Pero nadie podrá doblegar jamás al pueblo de Rusia. Eso nunca ha ocurrido y nunca ocurrirá», manifestó.

En paralelo, acusó a Occidente de aplicar un doble rasero a la hora de aplicar el derecho internacional.

El presidente ruso indicó que la decisión de incorporar a Rusia las cuatro nuevas regiones se basó en «la voluntad» de la gente, lo cual, según él, «molesta a quienes niegan a otros pueblos su derecho a la autodeterminación y a elegir su propio camino».

«Cuando les conviene, siempre recurren a la Carta de las Naciones Unidas. Pero hoy prefieren olvidar el primer artículo: ‘El derecho de los pueblos a la autodeterminación'», recalcó. «A quienes están acostumbrados a ver en otros países no a socios en igualdad de condiciones, sino a vasallos sumisos y mudos, estos dobles estándares siempre les resultan convenientes», enfatizó.